هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها في شهر العسل: صديقي المفضل وابني الأول

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة هنادي منها، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، من خلال مشاركة عدد من الصور التي تجمعهما أثناء تواجدهما في دبي، لقضاء شهر العسل.

وظهرت هنادي، خلال الصور التي نشرتها عبر صفحتها على "إنستجرام"، محتضنة زوجها، وأمامهما قالب حلوى "تورتة"، وأرفقت تعليقًا تغزلت به في زوجها: "كل سنة وأنت طيب حبيبي، أسعد أعياد ميلاد سعيدة لزوجي وصديقي المفضل وابني الأول".

وأضافت زوجة أحمد خالد صالح: "أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والسعادة والنجاح، بارك الله فيك بكل ما تتمناه بل وأكثر لأنك تستحق العالم".

حفل زفاف أحمد صالح وهنادي مهنا

واحتفل الثنائي، بحفل زفافهما قبل أسابيع، إذ ظهرت العروس بفستان طويل وفضفاض، مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

"هنادي" قدمت أغنية جديدة جرى تأليفها خصيصا، لإهدائها للعريس في حفل الزفاف، وسجلتها بصوتها وقدمتها في بداية الحفل، خلال رقصهما "سلو".

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وأطل العريس، ببدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، تتكون من سترة بيضاء مزينة بـ"ياقة" سوداء، مع رابطة عنق "بابيون" قاتمة اللون، وقميص أبيض، محتفظا بذقنه وشاربه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من حفل الزفاف أظهر لحظات تفاعل والدة العريس مع العروسين. إذ ظهرت زوجة الفنان الراحل خالد صالح، بفستان أسود لامع وفضفاض، مع حجاب أبيض تقليدي، وهي تشارك ابنها وعروسته بالرقص.