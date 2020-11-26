أغرب طريقة تهريب.. عصابة مخدرات تحقن صدور النساء بالكوكايين

علاقات و مجتمع

واقعة تهريب غريبة من نوعها اكتشفتها الشرطة الكولومبية، تنفذها شبكة متخصصة في تهريب المخدرات، يُطلق عليها اسم "الجراحون"، وتُجبر النساء على حقن صدورهن بالكوكايين السائل عبر إجراء عمليات جراحية، حتى تستطع إرسال منتجاتها لجميع أنحاء العالم بطريقة مبتكرة بعيدًا عن نقاط التفتيش الأمنية.

جندت شبكة "الجراحون"، عددا من النساء وأجبرتهن على الخضوع لملء صدورهن وأطرافهن بسائل الكوكايين عوضا عن السيليكون، فضلًا عن استخدام ما يسمى "زرع ربلة الساق"، والتي صُممت لمنح النساء سيقان أكثر رشاقة لتهريب المخدرات، وفق "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب مكتب المدعي العام الكولومبي، فقد جرى إقناع شابات بحمل المخدر في صدورهن وأطرافهن، والانتقال إلى إسبانيا، مقابل وظائف جيدة الأجر في أوروبا، إذا وافقن على إجراء الجراحة التجميلية في غرف عمليات مؤقتة، كانت تقام في نُزل أو شقق مستأجرة.

تفاصيل حقن صدور النساء بالكوكايين

وكان يجري الجراحة شخصان يعملان في القطاع الصحي، وجراح في مستشفى محلي، وشخص قدم نفسه على أنه طبيب، لكنه لم يكن يملك المؤهلات المناسبة.

وجرى إرسال الضحايا من النساء بعد إجراء العمليات لهن وحقنهن بالمواد المخدرة على متن رحلات تجارية إلى مدريد، ثم يتم نقلهن مرة أخرى إلى غرف عمليات جراحية لسحب المواد المخدرة من أجسادهن مجددا.

وأظهرت الأدلة التي جمعتها السلطات من خلال التنصت على الهاتف ومراقبة البريد الإلكتروني، أن المجموعة كانت تعمل منذ ثلاث سنوات على الأقل.