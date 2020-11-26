الحذاء الرياضي ذو الرقبة العالية نجم موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل الحذاء الرياضي ذو الرقبة العالية (High Top Sneaker) نجم الموضة النسائية هذا الشتاء لتدفئة الأقدام من ناحية وليمنح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الحذاء الرياضي ذا الرقبة العالية يمتاز بطول يصل إلى الكاحل على الأقل، كما أنه يمتاز أيضا بنعل ضخم وسميك على غرار البوت.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحذاء الرياضي ذا الرقبة العالية يأتي مصنوعا من الجلد أو الشمواه ليضفي لمسة أناقة وفخامة على المظهر، كما أنه يزدان ببعض الحليات كالتطعيمات الشبكية والأربطة الملونة ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

ولكسر طابعه الحاد يمكن تنسيق الحذاء الرياضي ذي الرقبة العالية مع الملابس ذات الطابع المفهم بالأنوثة مثل التنانير والفساتين أو مع سروال جينز ذي قصة ضيقة وكارديجان قصير، وذلك لخلق تباين مثير يأسر الألباب.

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