ما هي جرعة التدريب المناسبة للمبتدئين في الرياضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الخبير الرياضي الألماني توبياس ميشو إنه ينبغي على المبتدئين في الرياضة ممارستها باعتدال للاستفادة من مزاياها العديدة للصحة ولتجنب أضرارها في حال ممارستها بشكل مبالغ فيه.

وعن جرعة التدريب المناسبة للمبتدئين أوضح ميشو أنه ينبغي عند ممارسة رياضات قوة التحمل مثل الركض والمشي باستخدام العصى وركوب الدراجات الهوائية اختيار درجة شدة بحيث يمكن للمرء تجاذب أطراف الحديث من دون أن يلهث.

وكي تعود ممارسة الرياضة بفائدة على الصحة، فإنه ينبغي ممارستها بحيث تكون مُجهدة بعض الشيء، أي ليس على نحو خفيف، ولكن ليس على نحو مفرط أيضا، مع مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا من أجل تحقيق استفادة ملموسة.

ومن المثالي ممارسة الرياضة يوميا، مع مراعاة تغيير نوع الرياضة، أي ممارسة إحدى رياضات قوة التحمل في يوم، وممارسة تمارين تقوية العضلات في اليوم التالي. وفي هذه الحالة ينبغي مراعاة أخذ يوم راحة لإتاحة الفرصة للجسم للاستشفاء وتجديد النشاط.

ويتعين على كبار السن والأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة الرياضة من أجل إعطاء الضوء الأخضر لهم وتحديد نوعية الرياضات ودرجة الشدة المناسبة لهم.