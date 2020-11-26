الامارات | ألمانيا : منع التجمعات الخاصة لاكثر من 5 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : منع التجمعات الخاصة لاكثر من 5 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تقليص الحد الأقصى للتجمعات الخاصة بين الأصدقاء والأقارب والمعارف إلى خمسة أشخاص بحد أقصى من داخل منزل واحد أو منزل واحد آخر.

وسيتم استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما من هذه القاعدة. جاء إعلان ميركل بعد المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات لبحث تطورات وباء كورونا وكيفية التعامل مع الوضع في الفترة اللاحقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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