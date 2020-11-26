الزوج أهلاوي والزوجة زملكاوية.. محمد وسمر قررا عدم مشاهدة النهائي معا

علاقات و مجتمع

ثنائي تغلب عليه خفة الدم، الزوج أهلاوي والزوجة زملكاوية، يعيشان أسبوع مليئا بالتوعد والتمني بالفوز لفرقتهما المفضلة، قررا محمد عبدالقادر وزوجته سمر فهمي، ألا يشاهدا نهائي دوري أبطال أفريقيا المنتظر إقامته بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة، معا حتى لا تحدث بينهما مشاداة.

وقرر الزوج أن يذهب لمتابعة أحداث المباراة مع والده وعائلته، بينما ستجلس سمر مع شقيقتها الزملكاوية أيضًا في شقتها: "قررنا منتفرجش مع بعض عشان ميحصلش مشاكل ونزعل" يقولها محمد، مؤكدًا، أنه تعرف على زوجته سمر في العمل وارتبطا وكل منهما يعرف الانتماء الكوري للآخر، ولكن اتفقا ألا يحدث بينهما خلاف ولكن مع تطور السوشيال ميديا وانتشار "الكوميكس" التي تتسبب في شن الجماهير بدأ يتحسس من فوز الفريق المنافس: "لو الزمالك كسب مبتبطلش تحفيل وأنا كمان بفضل أحفل عليهم لو الأهلي كسب واتخانقنا مرة واحدة بس بسبب الكورة تحديدا على وقفة رمضان صبحي على الكورة واتصالحنا على طول".

تزوجا عام 2012، كانا يتابعان أغلب المباريات معًا ولكن جرعة التحفيل التي تعقب كل مباراة تجمع قطبي الكرة المصرية، تسببت في اتخاذ قرار لا متابعة معًا بعد اليوم: "كده أحسن عشان محدش فينا يزعل التاني ونفضل حبايب لان لما الزمالك كسب في نصف النهائي على الرجاء مبطلتش تحفيل ونفسي الأهلي يكسب عشان مش هستحمل تحفيل الزملكاوية الصراحة".

يحكي الزوج أنهما كانا مع بعضهما في العمل أثناء إذاعة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلى والزمالك في عام 2016، وكان الفوز من نصيب القلعة البيضاء، فظل يقاوم التحفيل في ذلك اليوم: "كنت قاعد مضايق جدا لدرجة أنها قالت خلاص مش هنحفل عليه تاني، وبعدها الأهلي كسب في مباراة السوبر وحفلت عليها كتير ندمت ساعتها بس الكورة عبارة عن تشجيع جنوني هي كده ولازم نتقبلها".

كل منهما سيشجع فريقه المفضل بحماس متمنيًا له الفوز: "اتفقنا أنه فيه عزومة بعض الماتش اللي هيكسب هيعزم الخسران ولسه بنتفق"، تستعد سمر لتلك المباراة بحماس شديد وتتوعد لزوجها في حالة خسارة فرقته ستظل تحفل عليه عبر السوشيال ميديا لتثأر لنفسها: "بقالنا أسبوع عمالين نغيظ في بعض وهو لما فرقته بتكسب بيفضل يحفل بالأيام والشهور بس في نفس الوقت لما بيخسر بيفضل منكد على البيت كله برضه وممكن مياكلش وميكلمش حد ففي الحالتين هنقفش على بعض ولو الزمالك كسب هيضع فرحتي"، مؤكدة أنها أحيانًا تتمنى فوز الأهلى حتى لا ينقلب البيت لحالة غم وحزن: "بيحفل علينا جامد ولو كسبنا مش هسكت".