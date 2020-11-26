وصيت بناتي ميعملوش عزاء وأحمد زكي نفس تركيبتي.. لقطات من حياة الفنانة رغدة

علاقات و مجتمع

صداقة كبيرة قائمة على التفاهم والتناغم جمعت بين النمر الأسود أحمد زكي ورغدة، عرفها الوسط الفني بأكمله ولا يزال يُضرب بها المثل إلى وقتنا هذا، وربما دفعت البعض للاعتقاد بأنهما تزوجا سرًا، فشاركت "رغدة" الأخير 4 أفلام، "كابوريا"، "الإمبراطور"، "إستاكوزا" و"أبو الدهب".

لقاءات تلفزيونية عدة أجرتها رغدة تحدثت خلالها عن تفاصيل علاقتها مع الراحل أحمد زكي، ووصيتها ويتزامن اليوم 26 نوفمبر، يوم ميلادها الـ63.

"طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة مش بطريقة روميو وجولييت، تركيبتنا شبه بعض، لكن لم نكن نصلح كزوجين"، عبارة لخصت بها الفنانة رغدة علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ استمرت صداقتهم قرابة 15 عامًا حتى وفاته، فقد تشاركا في 4 أفلام سينمائية.

ظلت رغدة بجوار وكي طيلة فترة مرضة إلا أنه لم تُكتب لهذه الصداقة أن تتحول لزواج كونهما كانا على اتفاق وود دائم، بالرغم من عرضه عليها الزواج خلال الأيام الأخيرة له لكنها قابلته بالرفض.

أحمد زكي يتحدث عن علاقته بـ"رغدة": نصي الثاني

"الصداقة لا تغيب مثلما تغيب الشّمس، والصّداقة لا تذوب مثلما يذوب الثّلج، والصّداقة لا تموت إلا إذا مات الحب"، عبارة ترجمت التناغم والتفاهم الذي كان ينطبق على علاقة أحمد زكي ورغدة، فربما وجد فيها السند والداعم على المستوى الشخصي والفني، إذ وصفها، من قبل قائلًا: "رغدة هي نصفي، فهي توأمي، وبيننا كيمياء قوية"

رغدة تتحدث عن وصيتها: وصيت بناتي بعدم إقامة عزاء

تحدثت رغدة خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، عن وصيتها، "أوصيت بناتي بعدم إقامة عزاء فقد تحول العزاء إلي أي شيء غير التأمل والتقرب إلى الله والعظة والتمعن في معاني الآيات القرآنية التي تتلو في سراق العزاء".