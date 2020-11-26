توقعات الأبراج اليوم 26-11-2020: حب جديد لـ الحوت وأزمة مالية لـ القوس

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل

من المحتمل أن يكون وضعك المادي غير مستقر، لكن تأكد أنها فترة مؤقتة وسيصبح كل شيء على ما يرام الفترة المقبلة.

برج الثور

يوم رائع على الصعيد العاطفي، تتخذ فيه خطوة جديدة، مع الحبيب تجاه الأمور الخاصة بالمستقبل.

برج الجوزاء

لا تستلم وثق في قدراتك أكثر من ذلك، فأنت شخص طموح وستصل لأحلامك قريبا.

برج السرطان

ينتابك شعورا بالوحدة، وذلك لأن أحد أفراد عائلتك قد ابتعد عنك، ولكن عليك أن تبقى مشغولا حتى لا تصاب بالإكتئاب.

برج الأسد

تحصل على فرصة عمل جديدة، لكن عليك بتطوير ذاتك عن طريق الدورات التدريبية أو الإنترنت.

برج العذراء

لا تبخل بإظهار اهتمامك وحبك لأفراد عائلتك، فربما يحتاجوا هذا الشعور منك.

برج الميزان

حاول أن تتجنب المشروبات التي تحتوى على الكافيين، مثل القهوة وغيرها، وخذ قسط كافي من النوم إذا أمكن.

برج القوس

تمر بأزمة مالية اليوم، عليك اتخاذ بعض القرارت الهامة لتجنب هذه الحالة الطارئة.

برج العقرب

تشعر بالقلق بشأن صديقك المقرب الذي لم يتواصل معك كالمعتاد الفترة الماضية.

برج الجدي

تتلقى بعض الأخبار الرائعة من قبل أصدقائك وأحبائك، كن مستعدا.

برج الدلو

قد يكون شريك حياتك يواجه بعض المشكلات البسيطة مع زملائه اليوم، عليك مساعدته لكي يشعر بالأمان.

برج الحوت

ربما تدخل علاقة حب جديدة مع شخص يتوافق معك في طباعك وشخصيتك.