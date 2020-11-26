وصول ملكات جمال الهند وجنوب أفريقيا للمشاركة في مسابقة "مس إيكو"

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وصلت ملكات جمال مصر والهند وجنوب أفريقيا إلى مدينة الغردقة، قبل قليل، للمشاركة فى مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "مس إيكو"، والتي يجري تنظيمها في أحد المنتجعات السياحية، خلال الفترة بين 25 نوفمبر و6 ديسمبر، بمشاركة ملكات الجمال من 25 دولة، بهدف تشجيع سياحة المسابقات بمحافظة البحر الأحمر.

وتبدأ فعاليات مسابقة "مس ايكو"، مساء اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وحرصت المتسابقات على الحضور إلى مدينة الغردقة، للمشاركة في المسابقة، رغم صعوبة حركة الطيران وقضائهم ساعات "ترانزيت" في عدد من المطارات، وذلك بسبب عدم وجود طيران مباشر مع هذه الدول، وذلك تزامناً مع إعلان عدد من الدول قرار الغلق الكلي والجزئي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكانت ملكات جمال موريشيوس وباراجواي وروسيا أولى القادمات إلى الغردقة.

تتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة، واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، وأيضاً مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات، ومسابقة المواهب، ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة، وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختامي، المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

تمثل مصر في مسابقة "مس إيكو، الفتاة "كنزي الزيني"، التي تبلغ من العمر 18 عاماً، وحصدت لقب ملكة جمال المراهقات لعام 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة، برئاسة الدكتورة أمال رزق، كما حصلت على لقب ملكة جمال الأناقة في نفس المسابقة، وتسعي إلى العمل كموديل خلال الفترة القادمة، وأن يكون لها "براند" مكياج خاص بها.

وأشار "محمد عيد"، مدیر إدارۃ التسویق بالمنتجع المستضيف للمسابقة، إلى أن إدارة المنتجع حريصة على أن أمن وسلامة جميع المتسابقات المشاركات في المسابقة، موضحاً أن جميع المتسابقات يحملن شهادة طبية تفيد بإجراء تحليل فحص كورونا، قبل وصولهن بنحو 72 ساعة، وأن النتيجة سلبية، مشدداً على تطبيق الإجراءات الوقائية والمسافات الآمنه والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات والتعليمات التي أقرتها رئاسة الوزراء في مواجهة فيروس كورونا.

وكشف "عيد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة هو الحدث الدولي الوحید على أجندة الفعالیات السیاحية الكبری في مصر خلال شهري نوفمبر ودیسمبر 2020، مضيفاً أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، وسيراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وأشار كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، إلى أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.