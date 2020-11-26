الامارات | سباق تمهيدي لـ «ماراثون رحلة الهجن التراثية»

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق تمهيدي لـ «ماراثون رحلة الهجن التراثية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن تنظيم سباق تمهيدي لـ«ماراثون رحلة الهجن التراثية»، غداً، في الساعة الخامسة مساء، في دورة المرموم بدبي.

ويهدف السباق التمهيدي، الذي يمتد لمسافة كيلومتر، إلى اختبار قدرة المشاركين في النسخ الماضية من رحلة الهجن السنوية، وفتح الباب أمام مشاركين جدد، لخوض سباقات حقيقية للمطايا، وتنمية قدراتهم استعداداً للماراثون الذي سيقام بعد النسخة السابعة من رحلة الهجن هذا العام.

وجاء الإعلان عن إقامة «ماراثون رحلة الهجن التراثية» لغير المواطنين، في فبراير الماضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على أن يُنظم دورياً خلال مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة.

وتقدم للتسجيل والمشاركة في هذا السباق التمهيدي عدد من الجنسيات المختلفة، لمشاركين في النسخ الماضية من رحلة الهجن، وكانت إدارة الفعاليات في المركز قد أدرجت رابط التسجيل على الموقع، منذ شهر يونيو، لاستقطاب الراغبين في تعلم ركوب المطايا والهجن الخاصة بالسباق، وبالرحلة التراثية التي تنظمها في ربوع الصحراء.

وحرصاً من المركز على تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي، وتحقيق رؤيته ورؤية الحكومة في الأطر التراثية الرامية لنشر السلام بين مختلف شعوب العالم وثقافاتهم، خُصصت جوائز نقدية لماراثون رحلة الهجن التراثية، حيث بلغت قيمة الجوائز في الموسم الماضي نحو 350 ألف درهم.

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