الامارات | 10 مواقع على منصّة «تحدي دبي للياقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواقع على منصّة «تحدي دبي للياقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعاليات «تحدي دبي للياقة 2020»، الذي يقدّم هذا العام أيضاً المنصّة الرقمية «دبي مدينة اللياقة برعاية اتصالات»، وهي خارطة افتراضية تحدد 30 موقعاً معروفاً وتحوّلها إلى محطات لممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وتعدّ هذه المنصّة مناسبة لمن يرغب في المشاركة في تمارين رياضية في أجواء طبيعية منعشة، والاستمتاع بأشعة الشمس في الأماكن المفتوحة.

وتتميز هذه المواقع بمناظرها الخلابة، حيث تتنوّع بين المساحات الرملية الرائعة، والبحيرات الخارجية الجميلة، وتشمل حتى أبرز المناطق المعروفة في دبي، وتعدّ جميعها الوجهة الأمثل لممارسة الأنشطة والتفاعل مع هواة اللياقة البدنية الآخرين ضمن بيئة آمنة كلياً.

ويقدّم كل واحد من المواقع بعض التمارين الحماسية، التي تم إعدادها بالشراكة مع أبرز مدرّبي اللياقة، وتتيح للأفراد والمجموعات ممارسة الرياضة بأنواعها مجاناً ومن دون الحاجة إلى أي معدّات، سواء أكانت تمارين الجمباز أو التمارين القتالية عالية الشدة أو الرقص. ويمكن للراغبين في المشاركة مسح رمز QR باستخدام هواتفهم المتحركة فور وصولهم إلى الموقع، ليطّلعوا على مقطع فيديو لتمارين سهلة مدتها 30 دقيقة.

وأصبح بإمكان الجميع اليوم، من خلال منصّة «دبي مدينة اللياقة»، إضفاء تنوّع إلى تمارينهم اليومية، والانتقال بها إلى مواقع خارجية موزّعة على أنحاء المدينة ومطلّة على مناظر طبيعية جميلة.

وفي ما يلي أبرز 10 أنشطة للياقة، كما تتوافر القائمة الكاملة عبر الموقع: www.dubaifitnesschallenge.com.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

يقدّم كل موقع تمارين حماسية تم إعدادها بالشراكة مع أبرز مدربي اللياقة.

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