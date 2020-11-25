تبدأ من 66 جنيها.. إليكِ أسعار الماسكارا في عروض وتخفيضات "الجمعة السوداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تتسابق المحلات والعلامات التجارية على تقديم التخفيضات والخصومات على أسعار منتجاتها خلال الجمعة السوداء أو البلاد فرايداي، الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام.

وتحرص العديد من الفتيات على استغلال تلك الخصومات والتخفيضات لشراء ما تحتاجه من مستلزمات تجميلية، والتي منها الماسكارا لزيادة كثافة الرموش لإبراز جمال العينين، وفي التقرير نستعرض أبرز التخفيضات على أسعارها:

- ماركة L'Oreal :

ماسكارا فولومينس بارادايس إكستاتيك المكثفة للرموش بخلاصة زيت الخروع، يبلغ سعرها 99 بدلا من 210 جنيها.

إنفاليبل أن ليميتد، لونها أسود، بـ182 بدلا من 260 جنيها.

- ماركة Maybelline :

ماسكارا توتال تيمبتيشن، لونها أسود، بـ75 بدلا من 150 جنيها.

لتكثيف الرموش، لونها أسود داكن، بـ66 بدلا ممن 95 جنيها.

لزيادة حجم الرموش بدون تكتل، لونها أزرق، بـ143 بدلا من 160 جنيها.

- ماركة Essence :

ماسكارا ايسنس اي لوف اكستريم، 12 مل، بـ105 بدلا من 209 جنيها.

ماسكارا ايسنس لاش اند براو جل، يبلغ سعرها 82 بدلا من 105 جنيها.

ماسكارا ايسنس باور فوليوم، لونها اسود، بـ114 بدلا من 130 جنيها.