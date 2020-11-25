الجاكيت بـ400 جنيه.. تخفيضات أشهر ماركات ملابس الرجال في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

بدأت العديد من المحلات والمتاجر الإلكترونية والبرندات العالمية في تقديم العروض والخصومات على منتجاتها، تزامنا مع مناسبة الجمعة السوداء أو "البلاك فرايداي" الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر في كل عام.

وفي التقرير نستعرض أبرز العروض والخصومات على ملابس الرجال في 3 ماركات تجارية شهرية، على النحو التالي:

Lc Waikiki

تيشرت كم بـ225 جنيها بدلا من 250 جنيها.

القميص بـ207 جنيهات بدلا من 230.

بلوفر وسويت شيرت بـ207 بدلا من 230.

بنطلون بـ270 جنيها بدلا من 300.

H&M

سويت شيرت بـ410 بدلا من 599.

القميص بـ410 بدلا من 599.

البنطلون بـ449 بدلا من 749.

المعطف بـ1049 بدلا من 1449.

Zara

القميص بـ399 بدلا من 799.

البنطلون الرياضي بـ399 بدلا من 799.

الحذاء الرياضي بـ599 بدلا من 699.

السويت شيرت بـ399 بدلا من 799.

الجيليه بـ359 بدلا من 699.

الجاكيت بـ399 بدلا من 799.