5 تمارين منزلية لتنحيف الأرداف.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يؤدي الجلوس لفترات طويلة على مدار اليوم إلى زيادة فرص تراكم الدهون في منطقة الأرداف، وهو ما يسبب شعورًا شديدًا بالإحراج والانزعاج، وتساعد ممارسة التمارين الرياضية على التخلص من الشحوم العنيدة بهذه المنطقة، وتقوية عضلاتها. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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