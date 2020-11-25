إطلالات اليوم.. درة بفستان موف ورايا أبي راشد بجامبسوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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- درة:

طلت الفنانة درة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"، بفستان باللون الموف، مزود بأكمام، ويتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت "درة" في الصورة التي نشرتها لتشارك متابعيها، مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان قصير باللون البيبي بلو مزود بطبعات باللون الأحمر والأصفر والأزرق، في أحدث ظهور لها عبر صورة نشرتها على حسابها بموقع "إنستجرام"، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها سليبر باللون البيبي بلو، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بجامبسوت باللون الكاشمير من أعلى وباللون الأبيض من أسفل، ومزود بأكمام وفتحة عند منطقة الصدر، في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا منصور:

تألقت الفنانة رانيا منصور في إطلالة جديدة لها بـ"إنستجرام"، عبارة عن توب باللون الأصفر، كت وبدون أكمام، وفتحة عند منطقة الصدر، ونسقت معه بنطلون باللون الأسود، وأكملت "رانيا" إطلالتها بكلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- ندى بسيوني:

كما تألقت الفنانة ندى بسيوني عبر صورها الحديثة على "إنستجرام"، حيث ارتدت تيشرت باللون الأحمر، وبنطلون جينيز غامق، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.