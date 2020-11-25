أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تجاهل تطبيق التباعد الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

إهمال التباعد الاجتماعي

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص خارج المنزل سواء في أماكن العملـ أو المواصلات العامة، وهو إهمال التباعد الإجتماعي، دون إدراك مخاطر ذلك الأمر.

لماذا يشكل خطرا؟

يؤكد الخبراء على ضرورة الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، وذلك لأن عدم التباعد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كيف نحمي أنفسنا؟

توصي منظمة الصحة العالمية، بتطبيق التباعد حوالي متر ونصف بينك وبين كل شخص.