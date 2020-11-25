خلعت الحجاب وتزوجت لاعب الأهلي الشهير.. محطات في حياة هدى رمزي

علاقات و مجتمع

عادت جميلة الشاشة الفنانة هدى رمزي، بعد غياب دام لـ27 عاما، لمحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مؤخرا في عيد ميلاد الفنانة بوسي الـ67، في حفل اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وعلى الفور باتت صور الفنانة تتداول على نطاق واسع؛ إذ قارن العديد من الرواد بين ملامحها قديما، وما بدت عليه اليوم الفنانة المعتزلة.

هدى رمزي، الفنانة التي امتلأت حياتها بالمواقف المثيرة، فتزوجت العديد من المرات، وتركت الفن مُقررة الاعتزال وارتداء الحجاب، وقل أن تظهر من عدة سنوات متخلية عنه في إحدى المناسبات.

يرصد "هن" في السطور التالية العديد من محطات هدى رمزي:

نشأة في أسرة فنية

وُلدت حسناء الشاشة، في 10 نوفمبر 1958، في عائلة فنية؛ فهي ابنة المخرج والمنتج حسن رمزي، وشقيقة المنتج السينمائي محمد رمزي، وهي أيضًا عمة الفنان شريف رمزي.

ربما نشأتها في عائلة فنية، جعلتها تبدأ عملها في الفن مُبكرًا، وهي في الـ17 من عُمرها؛ إذ بدأت عملها عام 1974، حينما شاركت في فيلم "الرداء الأبيض"، لتقوم بدور ابنة الفنانة نجلاء فتحي، قبل أن تنطلق في مسيرتها الفنية.

وعلى الرغم من حبها للفن، لكنها درست الإعلام، وتخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، بجامعة القاهرة.

مسيرة فنية قصيرة

لم تستمر الفنانة الحسناء طويلا بالفن؛ إذ قدمت ما يقرب من 30 عملا فنيا فقط، كان أشهرها أفلام "مع سبق اﻹصرار، وجري الوحوش، وبئر الخيانة، وحنفي الأبهة"، ومسلسلات منها "الحب وأشياء أخرى، وأحلام الفتى الطائر".

اعتزال وارتداء الحجاب ثم نزعه

اعتزلت الفنانة هدى رمزي الفن في منتصف التسعينات وارتدت الحجاب، وابتعدت تماما عن الأضواء، ثم عادت من 4 سنوات، وهي تنزع الحجاب، في حفل زفاف نجل المخرج أحمد السبكي، وبدت حينها بإطلالة كلاسيكية مميزة، بدونه، ما أثار الجدل حولها.

6 أزواج بينهم لاعب الأهلي

تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلا اسمه "خالد"، ولم يستمر زواجهما طويلا، ثم من رجل الأعمال "طه غانم"، الذي طلقها بعد مشاكل طويلة، ولها منه ابن واحد هو محمد.

وفي عام 1986 تزوجت من محام اسمه "سمير عيسى"، وعام 1991 من رجل الأعمال مصطفى البليدي، الذي طلقها 3 مرات خلال عام واحد عاشته معه.

وتزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى محمد عيسى، أما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم، عام 1999، وتمت سريعا وانفصلا في وقت قصير كذلك.