كيف تحافظ على حذائك في موجة الطقس السيئ والأمطار؟

لايف ستايل

شهدت البلاد اليوم موجة من الطقس السيئ اليوم، وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة في البلاد.

ومع موجات البرد وتساقط الأمطار، يبحث كل منا عن طرق لمساعدته في الحفاظ على الحذاء من الاتساخ بسبب الأمطار المتراكمة في الشوارع، وحتى يظل الحذاء جديدا كما هو ولا يتأثر من الأمطار، يقدم لكٍ "هُن"، طرق تساعدك في الحفاظ على الحذاء من مياه الأمطار، كما يلي:

تمرير قطعة من الشمع على الحذاء ثم تجفيفه بـ"السيشوار" الساخن وتسليط الهواء عليه ليصنع طبقة عازلة تجعله ضد الماء.

أكياس مفصلة على حجم الحذاء.

شراء أكياس مفصلة على حجم الحذاء، تباع عبر مواقع التسوق المختلفة.

كيفية التخلص من رائحة الحذاء الكريهة

- قشور الحمضيات

تحتوى قشور الحمضيات، ومنها: البرتقال، والليمون، والجريب فروت، على الزيوت الأساسية التي تقضي على الرائحة الكريهة للحذاء، وتستبدلها برائحتها الجميلة، وتستخدم من خلال وضعها داخل الحذاء ليلا وتركها حتى الصباح.

- ورق معطرة للقماش

تتميز هذه الأوراق برائحتها العطرة التي تنتشر داخل الحذاء، وتستخدم بثني 1-2 ورقة منها، ووضعها داخل الحذاء ثمّ تركها لكي تمتص الرطوبة الزائدة المسببة لرائحة الحذاء الكريهة.

- صودا الخبز والخل

يكون ذلك من خلال رش كوب من صودا الخبز داخل الحذاء، ثمّ إضافة كوب من الخل إليه، وترك الحذاء داخل حوض بحجم مناسب مدّة 15 دقيقة، حتّى يتفاعل العنصران معا بشكلٍ جيد للقضاء على رائحته الكريهة.

- زيت اللافندر

يُمكن التخلص من البكتيريا الفطرية المُسببّة لرائحة الحذاء الكريهة، باستخدام زيت شجرة اللافندر، المعروف بخصائصه التي تقضي على البكتيريا الفطرية، ويستخدم بوضع 1-2 قطرة من الزيت داخل الحذاء.