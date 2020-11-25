بعد مقترح زيادة فصول الحضانات.. "أولياء أمور مصر": يدعم المرأة العاملة

ماما

شهد اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي طرح مقترحات جديدة لسد الفجوة في فصول الحضانات.

وأشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بتكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة فصول الحضانات، موضحة أن الأمهات العاملات يعانون من عدم توافر حضانات مناسبة لأولادهن من الناحية المادية وكذلك عدم توافر البيئة الآمنة، ما يؤثر على الحياة المهنية للعاملات فقد يضطروا أن يتركوا العمل من أجل رعاية الأبناء.

وترى، أن هذا القرار يؤدي إلى دعم المرأة العاملة، كما أن توافر الحضانات يسمح بدخول المزيد من النساء إلى سوق العمل وحضانات الحكومية التي تشرف عليها الدولة تتميز بأسعارها المعقولة، كما أن توافر هذه الخدمة سيعود بالفائدة على الأطفال وتنمية قدراته في كل الجوانب الاجتماعية والتربوية، وإكسابهم مهارات ومعارف بسيطة تمكنهم من الالتحاق بالمدرسة.

وكان صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك اتجاهًا لاستغلال ساحات مراكز الشباب ووضع فصول ذكية متنقلة بها بخدماتها، لتوفير الخدمة التعليمية للأطفال حتى سن 4 سنوات، وكذلك استغلال عدد من الفصول في الدور الأرضي ببعض المدارس التي يتوافر بها فصول تسمح بذلك لتكون حضانة للأطفال، أو تركيب الفصول المتنقلة بهذه المدارس، وتقديم الخدمة للأطفال، وذلك بهدف العمل على سد العجز في هذه الفصول على مستوى الجمهورية.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة اتفاق الوزيرين على آلية تطبيق هذه المقترحات، وكذلك تكلفة تصنيع هذه الفصول المتنقلة، والطاقة التصنيعية للجهة المُصنعة، سواء كانت وزارة الإنتاج الحربي، أو الهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، الذي سيُسهم في توفير الخدمة التعليمية والتربوية لمن يحتاجها، وكذلك المساهمة في سد العجز بهذه الفئة التعليمية.