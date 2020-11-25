فساتين العنود بدر سر تميز اطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - تتميز العنود بدر أو المعروفة بالليدي فوزازا باطلالاتها العفوية والجميلة خصوصاً من خلال تركيزها على الفساتين المتنوعة القصات والألوان. اذ تعشق فوزازا موضة الفساتين وترتديها غالباً في مختلف مناسباتها. لذا تعرفي أكثر الى القصات والنقشات التي تفضلها وكيف تنسقها بطريقة عصرية.

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فستان منقش أنيق



فساتين بقصات متنوعة



الفساتين الفضفاضة



تعشق الليدي فوزازا اعتماد الأسلوب البوهيمي في اطلالاتها، من هنا نراها تتوجه نحو موضة الفساتين الفضفاضة والواسعة التي تمنحها حريةً وراحةً في مختلف أوقاتها. هذا وتختار هذه الفساتين بنقشات متنوعة وجميلة.



القصات الضيقة



حب فوزازا للفساتين الفضفاضة الواسعة لم يمنعها من اعتماد موضة الفساتين الضيقة التي تبرز تفاصيل جسمها الرشيق وتمنحها اطلالة مثالية. وتركز فوزازا في هذه القصات على اللون الأسود لأنه سيد الألوان ويليق بسمرتها بشدة.



الفساتين المطرزة



لا غنى عن الفساتين المطرزة في خزانة العنود بدر، فهي تعشق التفاصيل الزائدة الصغيرة وتعتبرها منكّهة للأزياء. من هنا نراها في الكثير من الأحيان بفساتين بتوقيع مصممين عرب وعالميين ذو تطريزات وزخرفات عديدة.



فساتين الساتان



من الفساتين المحببة أيضاً الى قلب فوزازا هي الفساتين الطويلة المصنوعة من قماش الساتان التي تأتي بلماعية ناعمة والتي تضفي على الاطلالة رونقاً مميزاً. هذه الفساتين غالباً ما تختارها فوزازا بقصة بشكل الـ A التي تأتي ضيقة على الخصر وواسعة من الأسفل.

فستان بطبقات عديدة

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أسلوب الليدي فوزازا بخطوات بسيطة



تمتعي باطلالة جذابة وجميلة على غرار أسلوب فوزازا من خلال اعتماد الفساتين ذات القصات المتنوعة. لذا اليك النصائح الأساسية لذلك:

- في حال اخترت اعتماد موضة الفساتين البوهيمية المنقشة، ننصحك بأن تنسقي معها أكسسوارات محايدة اللون خالية من الطبعات والنقشات، لكي تنشأي تناغماً في الاطلالة.

- مع الفساتين المحايدة الخالية من النقشات، اعتمدي موضة تكديس العقود، أي اعتماد أكثر من عقد في اطلالة واحدة، فذلك سيضفي رونقاً خاصاً.

- حددي لون بشرتك جيداً وعلى أساسها اختاري ألوان ونقشات الفساتين التي تليق بك.

فستان منقش بأسلوب ناعم

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