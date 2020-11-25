كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - يعد الشتاء موسم الأناقة المثالية والأسلوب المميز حتى ولو اضطررنا إلى ارتداء الكثير من الطبقات. اليوم، سنعرض إليك الخليج 365 لأفكار تنسيق إطلالات شتوية مميزة من آخر إصدارات موقع شي إن SHEIN لموسم شتاء 2021، وهي مجموعة مميزة جاءت عبارة عن تعاون بين شي إن SHEIN والفاشينيستا فرح الهادي، وقد أطلق عليها اسم SHEIN x FARAH.

تم من خلال هذه المجموعة تسليط الضوء على الأسلوب الريترو الراقي، وهي تضم تصاميم متنوعة من الفساتين الشتوية الأنيقة، والمعاطف المميزة وأزياء السهرات العصرية.

اليوم سآخذكم في رحلة لاختيار باقة متنوعة من أزياء مجموعة SHEINxFARAH وتوفير أفكار لتنسيقها بطرق راقية لتتناسب وإطلالاتكم لهذا الموسم.

أفكار إطلالات شتوية مميزة من مجموعة SHEIN X FARAH

إطلالة مسائية فاخرة من مجموعة SHEIN X FARAH لا تتردي هذا الموسم في اعتماد موضة الساتان خلال المناسبات المسائية، فلا قماش غيره يوفر بالفعل الرقي والفخامة المطلوبة. لذلك، فقد اخترنا اليوم من شي إن SHEIN وبالأخص من المجموعة التي تعاونت عليها فرح الهادي مع الموقع، فستان سهرة طويل من قماش الساتان الزيتي لتتألقي به. يتميز بأكمامه الواسعة المنسدلة، وتصميم Wrapped على الخصر لأسلوب أكثر أناقة.. أما الفتحة الأمامية فقد أضفت أنوثة مثالية على الإطلالة. نسقي هذا الفستان مع اكسسوارات بألوان النيود، وقد اخترت معه حقيبة يد بتصميم lady bag باللون البيج، مع صندل بكعب بنفس اللون أيضاً لتنسيق مثالي. والفتي الأنظار كلها من خلال الأقراط الكبيرة باللون الذهبي. من المتعارف عليه أن اللون الزيتي يبدو مثالياً على ذوات البشرة الفاتحة والحنطية.

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إطلالة أنثوية من مجموعة SHEIN X FARAH لإطلالة أنثوية مميزة، اخترنا اليوم فستان ميدي باللون الوردي الباستيل Pastel Pink، بياقة عالية وتفاصيل جميلة لنرتديه في موسم الشتاء. يتميز الفستان بالكشاكش على منطقة الصدر ليعطينا ذلك الأسلوب الريترو ولكن بلمسة عصرية من خلال قماشه المطبع أيضاً بالورود بأسلوب ثلاثي الأبعاد. نسقنا هذا الفستان مع اكسسوارات باللون الأسود لإضفاء الرقي عليه، فاخترنا معه باندا عريضة لتزيين الشعر بأسلوب باروكي أنيق، أما بالنسبة للحذاء فقد أحببنا اعتماد البوتس الأسود للمسة عصرية وحقيبة يد سوداء صغيرة. اعتمدي مع هكذا إطلالة أقراط لؤلؤ ناعمة لتفادي المبالغة. وننصح ذوات البشرة السمراء بعد التردد في اعتماد اللون الوردي الباستيل.

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إطلالة بطبعات الورود من مجموعة SHEIN X FARAH لا تزال موضة طبعات الورود محافظة على رواجها لموسم شتاء 2021. لذلك، فقد انتقينا من مجموعة SHEIN x FARAH الجديدة فستان ماكسي باللون الأبيض مزركش بطبعات الورود الزرقاء والوردية بشكل ناعم. يتميز هذا الفستان بأكمام واسعة عصرية وحزام يحدد الخصر بشكل جميل لإطلالة أكثر أناقة. اختاري اكسسوارات راقية تتلاءم مع هذا الفستان. وقد نسقناه لك مع حذاء باللون الأبيض وحقيبة يد بتصميم كلاتش. ولا تنسي تزيين الإطلالة بأقراط دائرية hoops وقد اخترناها لك من اللؤلؤ المفعم بالأنوثة. تناسب هذه الإطلالة مختلف الأجسام حتى صاحبات الزنود السمينة لأن الأكمام الواسعة لا تظهرها.

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إطلالة البولكا دوت من مجموعة SHEIN X FARAH ليس هناك أروع من موضة البولكا دوت لتعبّر عن الأسلوب الريترو، والذي تنضوي تحته مجموعة شي إن SHEIN X FARAH الجديدة. لذلك، فقد اخترت من المجموعة قميص بولكا دوت أنيقاً باللونين الأسود والأبيض، مع سكارف على الرقبة لإضفاء أناقة مثالية، ونسقنا معه بنطلون أسود بخصر عالٍ، يتميز بتصميم واسع من الأسفل وتفاصيل من الدانتيل المفعم بالأنوثة. نسقي مع هذه الإطلالة اكسسوارات راقية تليق بها، وقد اخترنا معها حقيبة كلاتس باللون الأسود، مه حذاء بكعب وأقراط مميزة. تليق هذه الإطلالة بالمرأة العاملة بالأخص للدوام أو الاجتماعات.

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