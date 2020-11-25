كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - تمثّل التنورة نجمة الموضة؛ لتؤكّد جمال ورقة السيدة العصرية، وهي القطعة الأكثر أنوثة في خزانة كل امرأة على مرّ المواسم.

تطلّ هذا الشتاء التنانير مفتوحة الساق؛ كي تجد كل فتاة ما يناسب قوامها، كما تخطف التنورة الأنظار إليها هذا الموسم بألوانها الزاهية ونقوشها الجذابة؛ لتمنح المرأة إطلالة مبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

موضة التنورة مفتوحة الساق تغزو مجموعات الشتاء

تنورة مفتوحة الساق من فندي Fendi



رواج كبير

يشهد هذا الموسم رواجاً كبيراً للتنورة مفتوحة الساق، التي قد يصل طولها إلى فوق الركبة بقليل، أو حتى منتصف الفخذ، أو نحو الأعلى بكثير.

إلى جانب خامة الصوف الكلاسيكية، تأتي هذه التنورة هذا الموسم مصنوعة من المخمل؛ لإطلالة أكثر أناقة وفخامة، أو من الفينيل؛ لإطلالة أكثر جرأة.

تنورة جينز مفتوحة الساق من كلوي Chloé

أما تنورة اللاتكس فهي تتمتّع بطابع جريء ومثير، يتم تنسيقها مع القطع الرياضية؛ للحصول على إطلالة أكثر جرأة وتفرّداً.

تنورة مفتوحة الساق من برادا Prada

إلى جانب هذه الموديلات الجريئة من التنانير مفتوحة الساق، توجد أيضاً موديلات تتحلى بالبساطة؛ كالتنورة المصنوعة من الصوف الناعم التي تتنوّع إمكانات تنسيقها.

تطلّ أيضاً هذا الموسم التنورة بطيف لوني واسع، يمتدّ من درجات الباستيل الناعمة، مثل الوردي العتيق، وصولاً إلى الدرجات الساطعة باتجاه ألوان النيون، إلى جانب الألوان الكلاسيكية، مثل الأسود والأزرق والرمادي.

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مطبوعات الزهور

تنورة قصيرة مفتوحة الساق من شانيل CHANEL

تزدان التنانير هذا الموسم بمطبوعات الزهور ونقوش الكاروه والتقليمات، إضافة إلى أن بعض الموديلات تخطف الأنظار إليها من خلال التطريزات التي تتلألأ ببريق الذهب أو الفضة، فلا تترددي هذا الموسم باختيار التنورة مفتوحة الساق، وإن كانت بالطول المتوسط، والتي تليق كثيراً بصاحبات الخصر الرفيع، لا سيّما أنّ هذه التنورة تسلّط الضوء على الخصر ولكنها أيضاً، وفي الوقت ذاته، تليق أيضاً باللاتي يعانين من بطن ممتلئ قليلاً؛ إذ إنّ قصة الـWrap تخفي الوزن الزائد على منطقة البطن.

تنورة مفتوحة الساق من مارك جايكوبس Marc Jacobs



مع هذه التنورة، من المهم ارتداء الكنزة الواسعة التي تضعها الفتاة تحت التنورة إن كان خصرها رفيعاً، أو اختيار القمصان الكلاسيكية، أو الكنزات القصيرة؛ إذا كانتِ تعاني من الوزن الزائد على منطقة البطن. إلى جانب ذلك، ننصح أيضاً باختيار التنورة القصيرة بقصّة الـWrap المفتوحة من الأمام بشقٍ يبرز الساقين، هذه التنورة التي تليق فقط بصاحبات الساقين الجميلتين والرفيعتين.

تنورة مفتوحة الساق تناسب الإطلالات المسائية من رودارتي Rodarte

لذا يجب عدم التردّد في اختيار هذه القصة، لا سيّما أنها تعكس إطلالة جذابة، وننصح بانتقائها جلدية أو سويدية، ومع سحابات أمامية مثلاً وارتداء القمصان الضيّقة معها أو الكنزات القصيرة الضيّقة Crop Top.

تنورة سوداء مفتوحة الساق من براندون ماكسويل Brandon Maxwell

هذه التنانير مثالية لمختلف الإطلالات والمناسبات، حيث من الممكن أن يتم تنسقيها مع تيشيرت قطني وحذاء رياضي لإطلالة صباحية كاجوال، أو مع قميص ناعم لإطلالة أنيقة في العمل، أو من الممكن اعتمادها مع حذاء بكعب عالٍ وتوب رسمية؛ لإطلالة مسائية مميزة.



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