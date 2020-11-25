ماسكات للشعر لا تتخلي عنها مطلقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - سواء كنت تعانين من مشكلة تساقط الشعر أو الشعر الخفيف، أو الشعر الجاف والباهت، أو تتمنين الحصول على شعر طويل مفعم باللمعان والحيوية، سنقدم لك في ما يلي أفضل ماسكات الشعر، التي تعالج مشاكل شعرك مهما كانت صعبة.



ماسك بياض البيض لسد الفراغات في الشعر

ماسكات للشعر

قومي بخفق بياض بيضة واحدة، من ثم أضيفي إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة أخرى من العسل. أعيدي تحريك المكونات مجدداً الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.



ماسك الزيوت لتكثيف الشعر

لتكثيف الشعر

امزجي ملعقتين كبيرتين من كل من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند. من ثم، ضعي مزيج الزيوت في زجاجة سبراي نظيفة. وقبل الخلود الى النوم، واظبي يومياً على تدليك شعرك بالمزيج لمدة 10 دقائق، على أن تلفيه وتتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



ماسك السمسم لعلاج تساقط الشعر

ماسك السمسم

اخلطي نصف كوب من كل من زيت السمسم وزيت الخروع جيداً. من ثم طبّقي المزيج على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، وكذلك فروة رأسك، على أن يكون الشعر مبللاً بشكل كاف. بعدها، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين كاملتين. بعدها، شطفي شعرك بالماء الدافئ.



ماسك الأفوكادو لترطيب الشعر

ماسك الأفوكادو

اهرسي ثمرة ناضجة من الأفوكادو جيداً، وأضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على قوام متجانس. وزعي خليط الأفوكادو وزيت الزيتون على خصلات شعرك بالتساوي، من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الخليط على شعرك مدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



ماسك العسل وزيت جوز الهند لتطويل الشعر

لتطويل الشعر

قومي بخلطة ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وملعقتين كبيرتين من زيت الجوز الهند وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. حركي المكونات جيداً وأضيفي إليها بيضة واحدة. حركي الخليط مجدداً الى أن يصبح متجانساً، من ثم طبقيه على كامل شعرك واتركيه مدة ساعة كاملة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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