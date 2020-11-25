صمم في 7 أشهر.. 5 معلومات عن فستان شريهان بعد عرضه في مزاد

لايف ستايل

خلال الساعات الماضية الأخيرة، تصدرت نجمة الاستعراض المصرية شريهان، تريندات مواقع البحث، وقائمة فناني العالم والشرق الأوسط، بعدما أعلنت تبرعها بقطع استثنائية من مقتنياتها في مزاد خيري، تقيمه إحدى الشركات العالمية، بالتعاون مع خمس مؤسسات خيرية لبنانية، لصالح جهود إعادة إعمار لبنان، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا عقب الانفجار الذي هز ميناء بيروت، أغسطس الماضي.

وقررت شريهان، مشاركتها في المزاد بفستان حريري ساهمت في تصميمه وارتدته في فوازير رمضان الشهيرة "ألف ليلة وليلة" عام 1987 وذيلته بتوقيعها، ويعد الفستان هو الأول على مستوى الشرق الأوسط.

معلومات عن فستان الفنانة شريهان:

1- ساهمت شريهان في تصميمه بنفسها لارتدائه في فوازير "ألف ليلة وليلة" عام 1987.

2- استغرق تصميم الفستان 7 أشهر من العمل المتواصل شبه اليومي داخل أحد الأتيليهات.

3- تطريز الفستان يدويا بالكامل من الحرير الخالص.

4- ذيلت شريهان الفستان بتوقيعها.

5- صُمم الفستان كاملا من اللون الذهبي.

ويشارك في المزاد بجانب الفنانة الإستعراضية شريهان المغنية اللبنانية ماجدة الرومي، والممثلة الأميركية إيما ستون، وعارضة الأزياء نعومي كامبل، والفنان البريطاني داميان هيرست، والمغنية البريطانية جيري هاليويل.

وستتقاسم المؤسسات الخيرية ريع المزاد الذي سيوزع على الجهات المتضررة الأكثر احتياجا، وستقوم المؤسسات بالتركيز على نجدة العائلات التي تركها الانفجار بدون مأوى، وأيضا ستقدم العون للمنشآت التجارية الصغيرة.

يذكر أن الفنانة شريهان بدأت حياتها الفنية مبكرا، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وتألقت في فوازير رمضان التي قدمتها لعدة أعوام كان أشهرها ألف ليلة وليلة، خلال أعوام 1985، 1986، 1987.

كما تألقت شريهان أيضا في فوازير "حول العالم، وحاجات ومحتاجات"، عام 1993، على الرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال أيقونة الفن الاستعراضي في مصر.