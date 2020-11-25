يغطي الأرض.. فتاة تثير الجدل بشعرها: طوله مترين

لايف ستايل

"روبنزل" شخصية كارتونية شهيرة، تعد من الشخصيات البارزة في عالم الفتيات، إذ حُفرت في الأذهان بسبب جمالها الآخاذ، ولكن أكثر ما ميزها شعرها الطويل على مسافة مترين، والذي يكاد لا يتواجد على أرض الواقع إلا بصورة نادرة، وهو ما أثبتته عارضة الأزياء "رين كامبي"، صاحبة الـ35 عاما.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليابانية اسم "روبنزل" على الفتاة الثلاثينية التي تنحدر من العاصمة طوكيو، نظرا لطول شعرها الذي يصل إلى 2 متر؛ إذ لم تقصه منذ أكثر من 15 عامًا.

كانت رين كامبي، عضوة في فريق كرة القدم الخاص بالفتيات في العاصمة اليابانية؛ إذ كان نمو شعرها طبيعيا حتى تلك الفترة، ولكن عندما أصبحت بالغة، أصبح يزداد بشكل ملحوظ، حتى وصل إلى ما يقرب من مترين، أي ما يزيد عن طول قامتها نفسه، بحسب موقع odditycentra.

وعلى الرغم من أن شعرها يعيق طريقها أحيانا عند القيام بأبسط المهام، مثل تغيير ملابسها، إلا أن الراقصة وعارضة الأزياء اليابانية قالت إنها تحب شعرها الطويل، مضيفة أنه يجسد "جمال آسيا".

وأضافت "رين" خلال تصريحاتها، أن شعرها الآن أصبح بطول الأرض؛ إذ بدأ نموه بشكل أكبر في عامها العشرين.

وتقول الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا، إنها تُسأل باستمرار عما إذا كان شعرها حقيقيا أم لا، وأن ردود أفعال الناس تجاهه مختلطة، موضحة أنه يعجب به الكثيرون، فيما يعتبره آخرون مزيفا، موضحة أنها تعلمت قبول جميع الآراء.

وعلى الرغم من الانتقادات العريضة التي تتعرض لها "رين"، إلا انها تشعر بجمالها الملفت، وليس لديها أي خطط لقص شعرها أو تقصيره، وتحرص على التباهي به باستمرار، ونشر صورها دائمًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".