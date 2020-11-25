مع بداية الشتاء.. 5 أكلات هتغير شكل جسمك وتنقص وزنك

صحة

الحصول على قوام ممشوق ومتناسق غاية كل فتاة، خاصة مع بداية موسم الشتاء، ويمكن الوصول إلى ذلك بالاعتماد على تناول 5 أكلات.

وتقول أخصائية التغذية، الدكتورة بسمة يسري، إن أغلب هذه الأكلات تحتوي على مواد تساعد الجسم على رفع الحرق وطرد السموم، مما يعجل بفقدان الوزن، وأيضا تغير شكل الجسم إلى الأجمل، وهي:

1- الفواكه

تحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد الجلد على التجديد، وتنشط عملية تكوين الكولاجين في البشرة، وتعتبر أفضل الأكلات على الإطلاق لتناولها خلال أوقات الحر.

2- المشروم

يحتوي المشروم على مجموعة كبيرة من المواد الغذائية التي تساعد على تحسين الجهاز المناعي؛ إذ يقضي على الخلايا السرطانية والفيروسات.

3- الأكلات البحرية

اغتنم تناول الأكلات البحرية عند تواجدك على شواطئ البحر، فهي خفيفة على المعدة، وتحتوي على نسبة عالية من المعادن الفسفورية التي تنشط الجسم وترفع من مستوى الحرق.

4- الزبادي

يحتوي على نسبة عالية من "البروبيوتيك" الذي يقضي على دهون البطن، ويعمل على تحسين عملية الهضم، وهو الوجبة المثالية في العشاء، خاصة عند مزجها بالفواكه والعسل.

5- الليمون

يعتبر منجم من الفوائد؛ فهو الحارس على جمالك؛ إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "C" المهم لبناء الكولاجين في الجسم، ويعمل على طرد السموم من الجسم، ما يساعد على تغيير شكل الجسم إلى الأفضل.

وقد تساعد بعض العادات اليومية على إنقاص الوزن الزائد أيضا، والتخلص من دهون الجسم، خاصة بعد سن الـ40، دون اللجوء إلى نظام رجيم قاسي يؤثر على الصحة.

ومن تلك العادات التي تساعد على خسارة الوزن كما ذكرها موقع "سبوتينك"، نقلا عن خبراء:

الحصول على قسط كاف من النوم

يجب الحرص على النوم 7 ساعات على الأقل في اليوم، والابتعاد عن التعرض لضوء الهاتف قبل النوم؛ إذ تساهم قلة النوم في زيادة الوزن.

تناول وجبة الإفطار

الابتعاد عن تناول وجبة الإفطار يسبب الشعور بالجوع على مدار اليوم، وبالتالي تناول كميات أكبر من الأطعمة.

عدم التخلي عن الأطعمة الدهنية

عدم التخلي عن الأطعمة الدهنية، مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور غير المملحة، وزيت الزيتون على الطعام.