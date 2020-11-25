"القومي للمرأة" يهنئ وزيرة التخطيط لحصولها على جائزة التميز الحكومي

صحة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزيرة في العالم العربي، التي أطلقتها دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة هالة السعيد على هذه الجائزة الهامة، مؤكدة أنه فوز مستحق عن جدارة، ويعد تكريم للحكومة وللمرأة المصرية بشكل عام؛ فهو حصاد للإنجازات التي تقوم بها الحكومة المصرية من تطورات إدارية وإنشائية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت مايا مرسي: "الدكتورة هالة السعيد تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية في جميع المناصب التي تقلدتها، ولجهودها الحثيثة التي ساهمت في إحداث تطورات كبيرة داخل وزارة التخطيط، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الحكومي، خاصة خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق".

كما عبرت رئيسة المجلس عن امتنانها لدولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لتنظيم هذا الجوائز لتكريم الجهات الحكومية التي تعمل بجد، مضيفة أن استثناء الوزارات والهيئات الإماراتية يعد أكبر دليل على الحيادية و الشفافية.

يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين، هما الأفراد والمؤسسات؛ إذ تضم الجوائز الفردية أفضل "وزير عربي، ومحافظ عربي، ومدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، ومدير بلدية في المدن العربية، وموظف حكومي عربي، وموظفة حكومية عربية".

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية؛ إذ تضم فئات أفضل "وزارة عربية، وهيئة أو مؤسسة حكومية عربية"، فيما تضم الجوائز الفرعية أفضل "مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، ومشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، ومشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، ومشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، ومشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، ومشروع حكومي لتنمية المجتمع، وتطبيق حكومي عربي ذكي".