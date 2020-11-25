للأمهات.. الأدعية الواردة وقت سقوط الأمطار

ماما

شهدت معظم محافظات الجمهورية، موجة من الطقس السيئ صاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة، فضلا عن رياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أشهر الأدعية الواردة عن النبي عند سقوط المطر

1. اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

2. اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

3. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

4. اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.