محمد اسماعيل - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ميرنا وليد، والتي أكملت عامها الـ43، فهي من مواليد 17 سبتمبر 1977.
واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض لكم أجمل وأبرز إطلالات الفنانة ميرنا وليد.
- فستان أحمر:
ارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
- تيشرت أزرق:
طلت بتيشرت أزرق، وبنطلون جينيز فاتح، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق ومجموعة أساور، وتركت شعرها منسدلا.
- فستان أبيض:
ارتدت أيضا فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.
- فستان أسود:
ارتدت فستانا أسود بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.
- فستان فضي:
ظهرت كذلك بفستان فضي كت وبدون أكمام، ويتميز الفستان بأنه مزينا بالتطريزات ومفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.
- بلوفر أسود:
ارتدت ميرنا بلوفر أسود، مزينا بالطبعات عند الأذرع، وبنطلون جينيز فاتح، ونسقت معه حذاء باللون الأسود وقبعة شتوية، وتركت شعرها منسدلا.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات الفنانة ميرنا وليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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