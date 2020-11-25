في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات الفنانة ميرنا وليد

محمد اسماعيل - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ميرنا وليد، والتي أكملت عامها الـ43، فهي من مواليد 17 سبتمبر 1977.

واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض لكم أجمل وأبرز إطلالات الفنانة ميرنا وليد.

- فستان أحمر:

ارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- تيشرت أزرق:

طلت بتيشرت أزرق، وبنطلون جينيز فاتح، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق ومجموعة أساور، وتركت شعرها منسدلا.

- فستان أبيض:

ارتدت أيضا فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

- فستان أسود:

ارتدت فستانا أسود بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- فستان فضي:

ظهرت كذلك بفستان فضي كت وبدون أكمام، ويتميز الفستان بأنه مزينا بالتطريزات ومفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- بلوفر أسود:

ارتدت ميرنا بلوفر أسود، مزينا بالطبعات عند الأذرع، وبنطلون جينيز فاتح، ونسقت معه حذاء باللون الأسود وقبعة شتوية، وتركت شعرها منسدلا.