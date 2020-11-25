تتساقط على القاهرة الآن.. 20 نصيحة مهمة لحمايتك من مخاطر الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تشهد العديد من مناطق القاهرة الآن تساقط الأمطار متوسطة الشدة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ببدء موجة الطقس السيء الساعة الثانية ظهرًا.

وتشير خرائط سقوط الأمطار، التي نشرتها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، إلى أن أكثر فترة ستسقط فيها الأمطار يومي الأربعاء والخميس المقبل وذلك لمدة 12 ساعة متواصلة، ويبدأ من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، على أن تستمر الأمطار خلال الفترة من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا.

وتستمر الأمطار في السقوط بداية من يوم الخميس، في تمام الساعة الـ6 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا، على أن تستمر من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الساعة 6 مساءً، وهي أكثر الفترات سقوطًا للأمطار خلال اليومين.

ورغم أن الجميع يعشق الأجواء الباردة وقطرات المطر على وقع الموسيقى العذبة، إلا أن تلك الأجواء تأخذ في التزايد مع انخفاض درجات الحرارة والطقس السيئ الذي يضرب مختلف أنحاء المحافظات.

ومع تشكُل السيول وامتلاء الأرض بالمياه، يتعين علينا اتباع الإجراءات الاحترازية التي تؤمن بها نفسك وأسرتك، خاصة في أوقات هطول الأمطار والتي من المتوقع تزايدها خلال الأيام المقبلة على أنحاء متفرقة من البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، لذلك يجب علينا اتباع النصائح التالية وفق ما ذكر موقع السلامة والطوارئ الإماراتي:

1- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية.

2- عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.

3- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح كالألواح المعدنية أعلى منزلك و"أطباق الدش" وغيرها.

4- إجراء الصيانة الدورية واللازمة للتمديدات الكهربائية وشبكات المياه.

5- تأكد من حقيبتي الإسعاف والطوارئ جاهزتان.

6- توفير وسائل الإنارة الاحتياطية: مصباح يد أو فانوس شمع إنارة لاستخدامها عند الحاجة.

7- إذا كان هناك هطول غزير للأمطار تابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

8- تفقد قنوات تصريف المياه مع إجراء الصيانة اللازمة لها.

9- إذا كنت خارج المنزل حاول أن تجد مكانًا منخفضًا آمنا وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.

10- لا تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.

11- عند هطول الأمطار الغزيرة ابق بعيدًا عن خطوط الطاقة الكهربائية فانقطاعها لا يعني أنها آمنة.

12- عند هبوب رياح شديدة إذا كنت في السيارة، غادرها واتجه نحو أقرب مكان آمن تحتمي به، إذ يمكن أن تنقلب بك السيارة.

13- أثناء حدوث العواصف الرعدية قم بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل.

14- أثناء حدوث العواصف الرعدية تحرك فورًا إلى أقرب مبنى من أجل الحصول على ملجأ آمن.

15- أثناء حدوث العواصف الرعدية تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء، وتجنب العمل او الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى أسطح المباني وقيد الإنشاء.

16- توخى الحذر خلال التغيرات التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس.

17- الصواعق قد تعمل على إشعال الحرائق لذا يجب القيام بإعداد وسائل ومعدات الإطفاء المناسبة.

17- أثناء حدوث العواصف الرعدية إذا كنت بعيدًا عن المكان الأمن فإن فرصة إصابتك بصاعقة تكون أكبر، وإذا كنت في مكان مفتوح تجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا عند الضرورة القصوى.

19- في حال قيادة السيارة أثناء هطول الأمطار الغزيرة يفضل استخدام الإشارات التحذيرية والمصابيح وتخفيف السرعة وعدم التجاوز وترك مسافة كافية بين السيارات وإيقاف المركبة نهائيًا خارج الطريق في حال استدعت الحاجة.

20- يجب عليك القيادة بحذر شديد على الطرقات خوفًا من حدوث الانزلاقات أو اختفاء معالم الطريق ومحدودية الرؤيا.