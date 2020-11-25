أول ظهور للفنانة هدى رمزي بعد غياب 27 عاما: وزن زائد وبدون حجاب

لايف ستايل

بعد غياب طويل دام نحو 27 عامًا، ابتعدت خلالهم عن الأضواء تمامًا بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في عام 1993، عادت الفنانة هدى رمزي من جديد، خلال الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة بوسي الـ67، في حفل اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

تعد الفنانة هدى رمزي واحدة من جميلات السينما التي ذاع صيتها في السبعينات والثمانينات، فقد اشتهرت بملامحها الأوروبية وعيناها الزرقاوتين.

وظهرت الفنانة المعتزلة خلال الصور التي شاركتها الإعلامية بوسي شلبي، بوزن زائد وبدون حجاب، في صورة جماعية بصحبة بوسي وأسرتها.

من هدى رمزي؟

- هدى رمزي، هي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، واعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب.

- بدأت عملها في الفن، وهي في الـ17 من عمرها حينما اشتركت في فيلم "الرداء الأبيض" من إخراج والدها، بعد إلحاحها حتى بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون، من اشهرها: "حنفي الأبهة، وجري الوحوش، وبئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، الرداء الأبيض"، ومسلسلات: "أحلام الفتي، الطائر،السمان والخريف، بنت الايام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق".

- تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلا اسمه "خالد"، ولم يستمر زواجهما طويلا، ثم تزوجت من رجل الأعمال "طه غانم" الذي طلقها بعد مشاكل طويلة، ولها منه ابن واحد هو محمد.

- في عام 1986 تزوجت من محام اسمه "سمير عيسى"، وعام 1991، تزوجت من رجل الأعمال "مصطفى البليدي" الذي طلقها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه.

- تزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى "محمد عيسى"، أما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم عام 1999، لكنها طلقته.