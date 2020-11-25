صور.. معلومات عن نادين أشرف بعد اختيارها ضمن أكثر 100 سيدة تأثيرا في العالم

علاقات و مجتمع

سعيها المستمر لدعم الناجيات من التحرش والعنف، أَهَلها لتكون من بين أكثر 100 سيدة تأثيرا على مستوى العالم في 2020، وفقا لقائمة الـ"بي بي سي"، تقديرا لما بذلته الشابة العشرينية نادين أشرف في إثارة الرأي العام بشأن قضايا العنف الجنسي.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن المصرية نادين أشرف، خلال الفقرات التالية.

1- تدرس بكلية الفلسفة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2- لم تتجاوز الـ24 عاما من عمرها.

3- دشنت صفحة "شرطة الاعتداءات" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لعرض تجارب الفتيات مع التحرش الجنسي، خاصة مع ضحايا "بسام أحمد زكي" المتهم حاليا بقضايا تحرش.

4- يتجاوز عدد متابعي "شرطة الاعتداءات" الـ200 ألف شخص.

5- تحدثت نادين عن كواليس تدشين الحساب، قائلة في حوار سابق مع "الوطن": "الفكرة جاتلي علشان أنشر قصص أصدقائي اللي اتعرضوا لتحرش واغتصاب من أحمد بسام زكي، هو بيتحقق معاه دلوقتي".

6- أطلقت مباردة للتوعية بالتحرش الجنسي الذي يحدث بالمدارس، عقب تلقيها العديد من الشكاوى من المدراسين وأولياء الأمور الذين لا يستطيعون التصرف مع تلك السلوكيات المنحرفة، حيث استضافت خبراء نفسيين وتربويين للحديث عبر "زووم" عن كيفية التعامل مع المتحرشين في تلك المرحلة.

7- تتحدث باستمرار عبر "شرطة الاعتداءات" عن كيفية حصول المرأة على حقوقها، وتشجعهم على التواصل بخط الشكاووى للمجلس القومي للمرأة، للإبلاغ عن تعرضهم لأى نوع من العنف.

يشار إلى أن الـ"بي بي سي" أعلنت عن قائمة النساء الأكثر تأثيرا لعام 2020، من بينهم مصريتان فقط، وهما نادين أشرف، وماجي جبران الشهيرة بـ "ماما ماجي"، التي كرست حياتها لتغيير حياة الأطفال المهمشين في مصر، وتزوديهم بالدعم النفسي والتعليم والعناية الصحية، وحصدت على العديد من الجوائز الدولية خلال السنوات الماضية، بسبب دورها المجتمعي.