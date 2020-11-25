إلهام شاهين: "أنا فاشلة في الجواز.. وشخصية لا تحتمل لأي راجل"

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها "فشلت جدا في الحياة الزوجية، أنا حبيت شغلي أكثر من زوجي، والحياة الزوجية فشلت بسبب أنانية الرجل، لأنه كان بيغير مني وليس عليا، وأنا أعذر الرجل الشرقي لأني أعمل 25 ساعة في الـ24 ساعة.

وأضافت "شاهين"، في لقاء هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، تعليقا على إمكانية الزواج حاليا: "لا خلاص كفاية، وجربت وفات الوقت، وأنا مش صغيرة، وفات الوقت إني اتحمل راجل، واتحمل مسؤوليته، رغم أني تفتقد الحب والمشاعر، وهذا نصيب".

وتابعت أن هذه المسألة قدرية، بالإضافة إلى صعوبة المواصفات، "خاصة وإني شخصية عنيدة، وليا أرائي وشخصية مستقلة، وأنا شخصية لا تُحتمل بالنسبة لأي راجل، لأني غير منافقة، والرجالة يحبون النفاق، وأنا مبحبش الكدب، ولو جوزي كدب ممكن أكشفه قدام الناس".

وروت أحد المواقف التي حدثت مع زوج لها، وقالت إن شقيقة أحد أصدقاء زوجها توفى، واتصل بها وطلب منها إبلاغ زوجها، وعندما التقى زوجها مع صديقه تحجج بأنه لا يعرف، ولكنها ردت وقالت: "لا أنا قولتلك وأنت قولت مش رايح".

وشددت على أنها لا تستطيع التنازل في حياتها الشخصية وحقوقها، وعندما تتنازل ستدخل في اكتئاب.

إلهام شاهين: نجهز لمسلسل "يا دنيا يا غرامي"

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه كان هناك مشروعا لجزء ثان من فيلم "يا دنيا يا غرامي"، مؤكدة أنه فيلم "من أجرأ ما يمكن"، ولكن جهة ما طلبت أن يُكتب مسلسل بدلا من الفيلم، وبالتالي تم تأجيل الفيلم، وتم كتابة ثلاث حلقات من المسلسل الذي سيكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت أن المسرح مهم جدا، ومواجهة الجمهور، أمر ليس سهلا، موضحة أن أفضل مسرحية قامت بها "كاليجولا"، مع الفنان نور الشريف، لافتة إلى أنها عرضت في إسبانيا، والأوبرا، ولاقت نجاحا كبيرا، كما أنها أدت دورا جيدا مع الفنان سمير غانم، في مسرحية "بهلول في إسطنبول".

وتابعت، أنها توقفت عن الأعمال المسرحية بعد ذلك، لأنها كانت تواصل العمل ليل نهار، مشددة عن أنها مقتنعة جدا بأن كل إنسان لا يأخذ من الحياة كل شيء.