"متنامش بعد الأكل وألبس هدوم واسعة".. نصائح للوقاية من الحموضة

صحة

مشكلة حرقة المعدة والحموضة شائعة وتسبب الإزعاج لملايين الأشخاص، خاصة بعد تناول وجبة دسمة بها دهون أو مشروبات تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

وعادة ما تسبب الحموضة شعور الفرد بالحرقة المصحوبة بالإحساس بمرارة الحلق والفم، ويمكن الوقاية من هذه الأعراض بعيد عن أي علاج دوائي، بواسطة بعض العلاجات الطبيعية.

وعرض موقع "هيلث لاين"، بعض النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها لتجنب الأعراض المزعجة من الحموضة.

تجنب النوم عقب الأكل مباشرة

غالبًا ما يفضل الكثيرون النوم بعد تناول الطعام، وهو ما يؤدي إلى تفاقم أعراض حموضة المعدة، ويزيد من فرص ارتجاع المريء، لذلك لابد من الاستمرار في النشاط من خلال التحرك لمدة 30 دقيقة، وتناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين على الأقل.

ارتداء ملابس فضفاضة

الأحزمة الضيقة وغيرها من الملابس الضيقة تضغط على البطن، ما يؤدي إلى حرقة المعدة، وزيادة فرص ارتجاع الحمض، لذلك يفضل ارتداء ملابس فضفاضة لتجنب حرقة المعدة.

تجنب التدخين أو تناول الكافيين

يميل البعض إلى التدخين بعد العشاء، لكن هذا الأمر قد يزيد فرص الإصابة بحرقة المعدة من خلال إرخاء العضلات التي تمنع حمض المعدة من العودة إلى الحلق، والأمر نفسه بالنسبة للكافيين.

رفع الجزء العلوي للسرير

ينصح برفع الرأس عن مستوى السرير قليلا لمنع ارتجاع الحمض من المعدة، فعندما يرتفع الجزء العلوي من الجسم، تقلل الجاذبية من احتمالية عودة محتويات المعدة إلى المريء.

الحد من تناول الدهون

الوجبات الغنية بالدهون تؤدي إلى الإصابة بالحموضة، لذلك تعتبر الوجبات قليلة الدسم مثالية في كثير من الحالات لتجنب أو تخفيف حرقة المعدة وأعراض ارتجاع المريء.