الامارات | مجسّم عملاق لقرش فيلم «الفك المفترس» في «متحف الأوسكار»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجسّم عملاق لقرش فيلم «الفك المفترس» في «متحف الأوسكار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون المجسّم، البالغ طوله ثمانية أمتار، لسمكة القرش التي روّعت السابحين في فيلم «جوز/‏‏الفك المفترس»، قبل نحو نصف قرن، من أبرز المعروضات في المتحف المنتظر لجوائز الأوسكار في لوس أنجلوس.

وبات «القرش بروس»، الذي قيل أنه سُمّي تيمناً باسم بروس رامير، محامي المخرج ستيفن سبيلبرغ، معَلقاً على علوّ تسعة أمتار من أرضية الطبقة الثالثة من المتحف، الذي من المقرر أن يفتح أبوابه في أبريل 2021. وهذا المجسّم المصنوع من الألياف الزجاجية هو آخر نسخة أعدّت للوحش البحري لتصوير الفيلم الشهير العائد إلى عام 1975، ويتجاوز عرض فكّيه متراً ونصف المتر، وقد تم إدخاله المتحف من النافذة باستخدام رافعة، بعدما تعذّر تمريره عبر أبواب المصعد.

وقال رئيس المتحف، بيل كرامر، إنها «نهاية رحلة طويلة لـ(بروس) منذ الاستحواذ عليه عام 2016»، وأضاف «يسعدنا أن نرحب به في منزله الجديد».

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