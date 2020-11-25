الامارات | منصات «البودكاست» أسرعَ أنواع الإعلام نموّاً

شكرا لقرائتكم خبر عن منصات «البودكاست» أسرعَ أنواع الإعلام نموّاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينمو سوق التدوين الصوتي (البودكاست) بمعدل يبلغ 30% سنوياً، بينما يحاول المستهلكون تصفية الفائض من المحتوى الإعلامي. وشارك الرئيس السابق وكبير موظفي الإيرادات في شركة هوم بوكس أوفيس العملاقة، سايمون ساتون، بيانات تظهر الطلب المتزايد على وسائل الترفيه السمعية المحمولة في سلسلة الدورات التنفيذية التي استضافتها كلية محمد بن راشد للإعلام (MBRSC) بالجامعة الأميركية في دبي. وخلال الحدث الذي شارك فيه 100 مختص وباحث في مجال الإعلام، رسم سايمون خريطة الانتقال من الموسيقى وحوارات الراديو إلى «البودكاستينغ»، والذي وصفه ببساطة على أنه «برنامج حواري عند الطلب». كما تحدث عن آثار جائحة «كورونا» في هذا المجال، فقال إن صناعة البث الصوتي قد تطورت أثناء ملازمة الناس بيوتها، حيث إنه يمكن تقديم الإنتاج والتحرير بشكل سريعٍ عن بُعْد، كما تابع حديثه: «لقد شهِدت منصات الاشتراك إقبالاً كبيراً، خصوصاً من طرف الفئات الأصغر سناً، حيث يبحث الأشخاص عن محتوى صوتي بينما يعملون من المنزل، كما قد عزز اختراع والإقبال على الأجهزة الصوتية المحمولة عمل البث الصوتي، وأصبح بإمكان المستهلكين الوصول إلى المحتوى في أي زمان ومكان».

• %30 نمواً في سوق التدوين الصوتيّ.

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