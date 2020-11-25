الامارات | تأجيل معرض «القاهرة للكتاب» إلى الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معرض «القاهرة للكتاب» إلى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة المصرية تأجيل الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى فصل الصيف، بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة الإدارية العليا للمعرض عقدت اجتماعاً برئاسة وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، «وناقشت المستجدات المطروحة على مستوى العالم، وتطورات جائحة (كورونا) وأثرها في خريطة معارض الكتب بالعالم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة».

وأضافت: «كما نوقشت أيضاً مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب، ما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول، خصوصاً في فصل الشتاء، الأمر الذي قد يؤثر في المشاركات الخارجية بالمعرض».

وتابعت قائلة: «بعد مناقشة كل الأطراف المعنية، قررت اللجنة تأجيل موعد المعرض ليكون موعده المقترح 30 يونيو 2021 ويستمر حتى 15 يوليو، بزيادة أربعة أيام على المعتاد».

وأشار البيان إلى أنه تم التواصل أيضاً مع اليونان، باعتبارها ضيف شرف الدورة الـ52 من المعرض، وإخطارها بهذا التأجيل.

واستقبل المعرض في العامين الماضيين بين ثلاثة وأربعة ملايين زائر في كل دورة، بعد تطويره ونقل مقره من أرض المعارض بمدينة نصر إلى مركز مصر للمعارض الدولية.

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