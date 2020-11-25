الامارات | بدور البلوشي.. «مذاقات استثنائية» أبطالها القهوة والشوكولاتة

شكرا لقرائتكم خبر عن بدور البلوشي.. «مذاقات استثنائية» أبطالها القهوة والشوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة جديدة كلياً كرّستها المهندسة الإماراتية بدور البلوشي، عبر استثمارها لفترة عزل «كورونا المستجد»، الذي أجبر الجميع على ملازمة البيوت والاستفادة من الوقت الطويل الذي أتاحته هذه الفترة، لإطلاق مشروع علامتها التجارية المتخصصة في صنع الشوكولاتة «بي آند بينز»، التي يبدو أنها حققت بها جزءاً من حلمها القديم، بتفعيل تجارب «المذاقات الاستثنائية»، الذي لايزال يراودها، وتكريس مفهوم جديد في قطاع صناعة الشوكولاتة الفاخرة القادرة على منافسة أبرز وأهم العلامات الشهيرة.

مفهوم جديد

تتحمس بدور في الحديث عن فكرة مشروعها الجديد وبداياتها في الميدان قائلة: «لاحظت ميل الكثير من الأشخاص في الإمارات، أثناء بحثهم عن الهدايا التي تليق بأحبائهم وذويهم، إلى أفكار جديدة وتفاصيل مميزة، ففكرت في طرح تجربة هدايا شوكولاتة استثنائية تجمع بين جودة التكوين والصنع وجمالية التقديم. من ثم، تواصلت مع الشركة المعنية وطرحت عليها الأشكال والنكهات، وتم الاتفاق على تصنيعها بالجودة والشروط المطلوبة»، مؤكدة تعاملها في صنعها مع شركة «إم آي بي»، المملوكة لرائد الأعمال الإماراتي منصور البستكي، صاحب الباع الطويل في دعم مشروعات الشباب المواطنين، وتشجيعهم على خوض غمار تجارب المشروعات التجارية المختلفة، منها الشوكولاتة بنكهات متعددة تشرف بنفسها على انتقاء تفاصيل مكوناتها ومذاقاتها، وحتى ألوانها وأشكالها التي صنعتها على هيئة «ماسات» ملوّنة تعتمد ألوانها على الشغل اليدوي الخاص بكل قطعة على حدة.

إقبال

حول الإقبال الذي لاقاه منتجها محلياً، قالت بدور: «متحمسة للإقبال على منتجاتي في فترة العزل أوائل العام، الذي أشاهده باستمرار يومياً. أما الطلبات فهي متفاوتة عامة بين المواسم، إذ تزداد بشكل مطرد خلال المناسبات الوطنية وعيدي الفطر والأضحى ومواسم الأعراس الصيفية، خصوصاً موسم رمضان»، لافتة إلى نيتها إطلاق علب شوكولاتة فريدة خاصة بالأعراس والمناسبات تتماشى مع احترازات السلامة الاستثنائية المتعامل بها حالياً في قاعات الأفراح.

لوحات فنية

أما في ما يخص طرق تقديم المنتج بشكل فريد ومبتكر، أوضحت بدور: «دفعني عشقي للورود وجمالها إلى التفكير في دمجها مع قطع الشوكولاتة الفاخرة، لتكوين لوحات جمالية تنطق بالسحر، أشكل من خلالها لوحات فنية استثنائية مكونة من قطع الشوكولاتة المزيّنة بمختلف أنواع الورود، التي يتم تشكيلها في أوان مزركشة وصينيات مختلفة الأشكال بطرق متنوعة تسر الناظر، وتصلح أن تكون هدايا جميلة للأصدقاء والأهل في الاجتماعات العائلية ولقاءات الأصدقاء»، مشيرة إلى حرصها الدائم على وضع لمساتها الفنية الخاصة على كل طلبية تردها من زبائنها بالقول: «أحرص دوماً على تزيين وتشكيل قطع الشوكولاتة والورود المصاحبة لها بشكل مختلف كل مرة، وذلك لتكريس مبدأ التفرد والاختلاف والحفاظ على جمالية المنتج، خصوصاً جودته التي أشرف عليها بنفسي، وأكرسها في كل تفاصيل عملي، حفاظاً على مستوى الخدمة وجودة المنتج المقدم للناس».

مفاتيح النجاح

إلى جانب انخراطها في هذا المشروع التجاري الجديد، تنشغل بدور البلوشي، مهندسة البرامج الحاصلة على درجة الماجستير في ريادة الأعمال، بمسؤولياتها المهنية في دائرة الطاقة بأبو ظبي، وبتربية أبنائها معتمدة على حسّها العالي بالمسؤولية وقدرتها الكبيرة على إدارة أولوياتها المهنية والاجتماعية بالتوازي مع احتياجاتها النفسية، لخلق ضرب من التوازن الأساسي لها لمواصلة مشوار الحياة. من جانب آخر، ساعد طموحها اللامحدود في الارتقاء بمساراتها المهنية، إلى المبادرة في دخول دائرة الإنتاج الذي أبقاها على حسب قولها «قيد الإبداع»، مؤكدة: «انطلقت من قلب الأزمة لأبدأ مشروعي رمضان الماضي، أي بالتوازي مع فترة العزل بتمويل فردي معتمد بالكامل على ميزانيتي الشخصية»، مشيرة إلى انحيازها نحو تقليص الكلفة عبر الانطلاق من البيت وعدم إنشاء محل، ومن ثم الاكتفاء حالياً بهامش ربح صغير، لكسب ثقة زبائنها، وتثبيت علامتها بخطوات رصينة ومتعقلة تضمن لها الاستمرارية والنجاح.

عراقيل

عن أهم تحديات الانطلاقة الأولى وما تزامن معها من مشكلات واجهتها صاحبة مشروع «بي آند بينز»، قالت البلوشي: «بسبب جودة المكونات الخاصة بقطع الشوكولاتة، كان من الصعب في البداية ملاءمتها مع كل ظروف التخزين والحفظ، لأنها على درجة عالية من الحساسية، إذ لم يكن بالإمكان وضعها في الثلاجة، لأنها تتسبب في إفساد طعمها وحشواتها ،ولا تركها في أجواء حارة تتسبب في ذوبانها، ما جعلني على الدوام حريصة على تنبيه موظفي شركات التوصيل وكذلك الزبائن إلى ضرورة الاحتفاظ بها في أجواء معتدلة تقارب درجات حرارة الغرفة، إلا أنه مع الوقت تعاملت بأريحية مع الأمر وتلاشت شيئاً فشيئاً العقبات».

حلم المذاقات

تحلم المهندسة ورائدة الأعمال الإماراتية، بدور البلوشي، بتسويق منتجات ليس فقط على نطاق محلي، بل على نطاق خليجي وعربي وبيع قطعها في الدولة في مقهى متخصص في تحضير أجود أنواع القهوة والشوكولاتة الرفيعة، مضيفة: «لدي ثلاث شهادات في القهوة، وباع طويل فيها أضيفه اليوم إلى شغفي القديم بأساليب تحضيرها على طريقة (الباريستا) المحترف، كما تساعدني معرفتي المتعمقة بتفاصيلها وأنواعها ومستويات جودتها على التخطيط جدياً لمشروع مقهى خاص لتحضير أجود أنواع القهوة، وبيعها مع قطع الشوكولاتة الراقية، وتكريس حلمي بالمذاقات الاستثنائية التي تكون أبطالها القهوة والشكولاتة».

- «دفعني عشقي للورود إلى دمجها مع الشوكولاتة لتكوين لوحات تنطق بالسحر».

- «متحمسة للإقبال المستمر على منتجاتي منذ فترة العزل أوائل العام الجاري».

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