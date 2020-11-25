الامارات | «مواهب إماراتية» يعود لاستكشاف الكوادر الوطنية الشابة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مواهب إماراتية» يعود لاستكشاف الكوادر الوطنية الشابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن عودة برنامج «مواهب إماراتية» الذي أطلقته سابقاً، لاكتشاف وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة في مختلف قطاعات عملها، بهدف تحقيق رؤيتها في استدامة القطاع السياحي بسواعد إماراتية، ويشهد البرنامج سلسلة من الفعاليات المبتكرة التي يشارك خلالها المرشحون في أنشطة وورش عمل عدة للتعرف إلى إمكانات الجيل المقبل من المواهب الإماراتية. وحققت المبادرة في نسختها الأولى نجاحاً كبيراً، حيث تلقت 500 طلب توظيف، تم تعيين عدد منهم في قطاعات عمل الدائرة. وأعيد اليوم إطلاق هذه المبادرة المميزة بهدف جذب المزيد من الإماراتيين ذوي الكفاءة العالية لبدء مسيرتهم المهنية في الدائرة.

ينقسم البرنامج إلى أربعة موضوعات رئيسة هي: القدرة، الإبداع، المجتمع، التعاطف؛ حيث أخضعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدفعة الثانية من الراغبين في التقدم للعمل معها لمجموعة من الاختبارات كخطوة أولى تقييمية في هذا المسار، حيث تم إلحاق المشاركين في أربع إدارات وفرق وظيفية هي: إدارة المشاريع، الإبداع، إدارة العملاء، الأبحاث والتحليلات، ومن ثم عمل مقابلات أولية عن بعد.

وسيتم دعوة المرشحين النهائيين للمشاركة في الفعاليات التي تنظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، افتراضياً، للاطلاع على مدى مواءمة أدائهم ومهاراتهم مع رؤية أبوظبي 2030، إلى جانب العروض التي قدمها فريق استقطاب المواهب في الدائرة. وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد الفزاري: «إن صقل خبرات الإماراتيين وطموحاتهم لتحقيق النجاح في القطاعين العام والخاص، يشكل ركيزة أساسية من ركائز رؤية دولة الإمارات للارتقاء بمواردها البشرية. ويشكل برنامج (مواهب إماراتية) استراتيجية جديدة وجريئة لاستقطاب ألمع وأفضل الكفاءات الإماراتية العاملة. وانسجاماً مع مساعي الدائرة للتحلي بروح عمل رائدة وشفافة، حاولنا اتباع عملية توظيف غير مسبوقة لتطوير نهج قائم على إجراء المقابلات الرقمية الذي سيتيح توظيف كفاءات جديدة ومتميزة عبر مختلف أرجاء الدائرة».

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