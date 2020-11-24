علاقة دينا الشربيني وبنات "الهضبة".. رسائل لـ"نور" ولايكات لـ"كنزي وجانا"

علاقات و مجتمع

بالتزامن مع بدء علاقة ارتباط الفنانة دينا الشربيني بالفنان عمرو دياب، توطدت علاقة الأولى ببنات الهضبة "نور وكنزي وجنا"، خلال تفاعلها معهن عبر حساباتهن الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهور رسائل اشتياق ومحبة بين دينا ونور

في عام 2018، نشرت نور عمرو دياب صورة جمعتها بوالدها ودينا الشربيني، خلال تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن.

وفي أغسطس الماضي، وجهت "دينا" رسالة إلى نور عمرو دياب، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تعرب خلالها عن اشتياقها لها، لترد الأخيرة: "وحشتيني أيضًا يا دينا".

وبعد مرور شهر واحد، تبادلت "دينا" التغزل في نور عمرو دياب، بعدما نشرت الأخيرة صور لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت "نور" نشرت صور لها، ظهرت من خلالها بإطلالة محتشمة إذ ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة وبنطلون، وعلقت الفنانة دينا الشربيني على الصور: "وحشتيني"، لترد عليها ابنة الهضبة قائلة: "وأنتي كمان وحشتيني".

دينا الشربيني تكتفي بوضع الإعجابات لـ "كنزي وجانا"

وتكتفي الفنانة دينا الشربيني، بتسجيل الإعجابات فقط، على عدد من صور كل من كنزي وجانا بنات عمرو دياب، خلال إطلالتهن المختلفة.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

ومنذ ساعات، أكدت مصادر مقربة من الهضبة، لـ"الوطن"، صحة النبأ المتداول، بعد نشوب عدة خلافات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل الوقوف على حل الخلافات التي احتدت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة "نتفليكس".

ظهور دينا الشربيني وعمرو دياب

وكانت الفنانة دينا الشربيني هنأت الهضبة بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو يتضمن صورًا رومانسية نشرها لأول مرة احتفالا بعيد ميلاده الـ59.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي تجاوز الدقيقة ونصف، عرض العديد من الصور واللقطات التي تجمعها بعمرو دياب، على نغمات أغنية "أماكن السهر"، التي ظهرت فيه كموديل مع "الهضبة".

وعلّقت الفنانة باللغة الإنجليزية، قائلة: "عيد ميلاد سعيد، أنت أكثر رجل مذهل رأيته في حياتي.. أنت طيب وقوي ولطيف وكريم.. وأنت بالفعل تمتلك جميع الصفات"، وواصلت كلمات الغزل: "كل عيد وأنت بخير.. ستظل الأول والوحيد".