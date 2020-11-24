أخفى جثة والدته 6 أعوام طمعا في معاشها.. وأقاربها: قالنا مش عايزة تشوفكم

علاقات و مجتمع

دون أي مشاعر رحمة أو عطف، أخفى رجل جثة والدته لعدة أعوام داخل شقة سكنية، بعد أن ادعى أنها لاتزال على قيد الحياة، ليتمكن من الحصول على معاشها.

واكتشفت العائلة تلك الواقعة البشعة التي نفذها أحد أفرادها، ومن ثم تم إبلاغ الشرطة وألقت السلطات في سلوفينيا القبض عليه، وأكدت الشرطة ووسائل الإعلام أن عمر المتهم حوالي 67 عامًا.

وزعم الجاني أن والدته لا ترغب في رؤيتهم، حسبما أوردت تقارير صحفية عن تحقيقات الشرطة في الواقعة، مواظبًا على تقليد توقيع والدته البالغة من العمر 97 عامًا، لكي يواصل تحصيل معاشها الذي قتلها طمعا في الحصول عليه.

وطالب عدد من أقارب الضحية الحصول على حقها، مؤكدين أن الجاني كان يمنعهم من زيارتها أو رؤيتها، ما زاد الشك في نفوسهم ليكتشفوا كذبه والجريمة، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة للتحقيق فيها ومعاقبة الجاني.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة توماز تومازيفيتش في تصريح للتلفزيون الرسمي فقًا لما نشره موقع سكاي نيوز، إن الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل شقة في ليوبليانا، موضحًا أن وفاتها حصلت على ما يبدو قبل سنوات عدة.

ولم يتسن حتى الآن تحديد سبب وفاتها ولا تاريخها الدقيق، لكن يعتقد أنها تعود إلى 6 سنوات وفقا لموقع "24 أور" الخاص، بينما أفادت إحدى المحطات التلفزيونية بأن لم يشاهدها أحدًا حية منذ 2011.