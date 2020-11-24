جمعهما الحب وكورونا.. محطات في حياة زوجة أحمد بيكهام لاعب الأهلي

علاقات و مجتمع

تصدرت سلمى الجابري، زوجة لاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عدد من الصور التي جمعتهما أثناء احتفالها به بعد عودته للنادي مرة أخرى.

ولفتت زوجة لاعب الأهلي، الأنظار إليها بسبب جمالها، إذ تتمتع بقوام ممشوق وشعر منسدل وعيون ملونة.

محطات في حياة سلمى الجابري زوجة أحمد بيكهام

علاقة حبها مع بيكهام

ارتبطت سلمى الجابري بعلاقة حب مع زوجها أحمد رمضان بيكهام منذ عام 2017، وتوّجت بالزواج في الثاني من أغسطس الماضي، حيث حرصت أثناء فترة خطبتها على نشر إحدى الصور التي جمعتها بلاعب الأهلي، واكتفت بوضع رموز "قلب ودبلة" على صورتهما.

عملها في مجال الإعلانات

على الرغم من أنها لا تزال تكمل دراستها، إلا أن "الجابري" تعمل في مجال الإعلانات كـ"موديل"، إذ تحرص على نشر عدد من الفيديوهات، خلال ظهورها بالحملات الإعلانية المختلفة.

احتفالها بميلادها عقب زواجها

في أغسطس الماضي وعقب عقد زواجهما بأيام، نشرت "الجابري" مقطع فيديو جمعها بزوجها، أثناء احتفاله بعيد ميلادها الحادي والعشرين، على متن أحد المراكب النيلية، وظهرت الزوج الشابة وهي مرتدية فستان أحمر قصير، وتسريحة شعر انسيابية.

إصابتهما بفيروس كورونا

بعد ساعات من احتفال "الجابري" بعودة زوجها مرة أخرى بين صفوف الأهلي، أعلنت عبر خاصية "استوري" بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع ظهور النتيجة الإيجابية لمسحة زوجها، والتي أثبتت إصابته هو الآخر.

واحتفلت أمس سلمى الجابري، زوجة لاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام بانضمامه للنادي مرة أخرى، ببالونات حمراء داخل البيت، وشاركت سلمى الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

معلومات عن سلمى الجابري

- اسمها سلمى الجابري من مواليد 1999.

- تبلغ من العمر 21 عامًا، بينما يبلغ زوجها من العمر 23 عامًا.

- تدرس في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

- تنتمي لبرج الأسد.