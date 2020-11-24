ملكة جمال الكون.. معلومات عن جورجينا المتسببة في انفصال ميرفت أمين وعمر خورشيد

علاقات و مجتمع

بملامح رقيقة وجذابة وموهبة مميزة، أطلت ميرفت أمين التي تحتفل بميلادها الـ74 اليوم، على عالم السينما والفن، لتنجح بعد سنوات قليلة في حفر اسمها ضمن نجمات الشاشة، وتلقب بـ"قطة السينما"، وتتوالى أعمالها الفنية حتى الآن.

زيجات عدة مرت بها "أمين"، إذ كان من بينها زواجها من الموسيقار وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، الذي جاء بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما، ولكن أعلنت انفصالها عنه بعد فترة قصيرة، بعد علمها بعلاقة تربطه مع ملكة جمال الكون والممثلة اللبنانية جورجينا رزق.

من هي جورجينا رزق؟

- من مواليد يناير عام 1953.

- عارضة أزياء وممثلة لبنانية.

- حصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 1970، وملكة جمال الكون 1971.

- تنحدر من عائلة مسيحية مارونية لبنانية، من أب لبناني وأم مجرية.

- زواجها الأول كان من حسن سلامة وأنجبت منه ابنها "علي"، الذي تم اغتياله عام 1979.

- تزوجت للمرة الثانية من المطرب البناني وليد توفيق عام 1990، وأنجبت منه ابنها الثاني "الوليد" وابنتها "نورهان".

- شاركت في العديد من الأفلام السينمائية قبيل الحرب الأهلية اللبنانية ومنها "غيتار الحب" مع الراحل عمر خورشيد، "باي باي يا حلوة" أمام الراحل رشدي أباظة، و"الملكة وأنا"، و"أبطال ونساء".

يذكر أن الفنانة ميرفت أمين، ارتبطت في سن صغيرة، بالمطرب السوري موفق بهجب، ولكن هذه الزيجة اعتبرتها غلطة، وعبرت مؤخرًا عن ندمها الشديد عليها، والتي عارضت من أجلها أهلها وكانت النتيجة الحتمية هي الطلاق، ومن ثم ارتبطت بعلاقة عاطفية مع الراحل عمر خورشيد كُللت بالزواج.