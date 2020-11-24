القصة الكاملة لانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني: 3 خناقات وسابتله البيت

علاقات و مجتمع

بعد قصة حب استمرت قرابة 3 أعوام، تصدرت خلالها العديد من المواقف الرومانسية والصور التي جمعت الثنائي الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، أكدت مصادر مقربة من الثنائي حقيقة النبأ المتداول بانفصالهما، بعد عدة خلافات نشبت بينهما، ولم يتوصل أي من الطرفين إلى حلول.

خناقة في الساحل

وبحسب المصدر المقرب، الذي كشف لـ"الوطن"، عن 3 مشاجرات وقعت بين الهضبة ودينا، وهي ما أدت إلى تفاقم الأمور بينهما، والتي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

خناقة في فرح

أما المشاجرة الثانية التي كانت في مدينة الجونة - بحسب المصدر - فقد كانت قبل أيام في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه "دينا" للحفل، داخل أحد غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.

الهضبة يغني كان طيب كان حنين

وأوضح المصدر المقرب، أن الهضبة شارك في حفل أحد شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتها علاقتهما العاطفية.

دينا الشربيني تغادر منزل الهضبة

وتابع المصدر أن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".

من آخر ظهور للثنائي

وكانت الفنانة دينا الشربيني هنأت الهضبة بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو يتضمن صورا رومانسية نشرها لأول مرة احتفالا بعيد ميلاده الـ59.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي تجاوز الدقيقة ونصف، عرض العديد من الصور واللقطات التي تجمعها بعمرو دياب، على نغمات أغنية "أماكن السهر"، التي ظهرت فيه كموديل مع "الهضبة".

وعلقت الفنانة باللغة الإنجليزية، قائلة: "عيد ميلاد سعيد، أنت أكثر رجل مذهل رأيته في حياتي.. أنت طيب وقوي ولطيف وكريم.. وأنت بالفعل تمتلك جميع الصفات"، وواصلت كلمات الغزل: "كل عيد وأنت بخير.. ستظل الأول والوحيد".