"أمهات مصر" يطلقن مبادرة "الرياضة حياة" ويدعون الأندية للاستجابة

ماما

أعلن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، إطلاق مبادرة "الرياضة حياة"، لتشجيع كافة الطلاب والشباب على ممارسة الرياضة ودعوة جميع الأندية للاستجابة لها، مؤكدة أن الرياضة حق للجميع.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن المبادرة تتضمن دعوة الأندية الكبيرة بتخصيص منح للطلاب والشباب المتفوقين دراسيا والمتميزين رياضيًا، وحصولهم على العضوية في هذه النوادي، تكريمًا وتشجعيًا لهم على تفوقهم وتميزهم حتى لو يتم تخصيص نسبة 5% أو أقل لهم في كل نادي، لافته إلى أن أغلب عضوية النوادي الكبيرة تخطت الـ100 و200 ألف جنيه، وهي مبالغ كبيرة لا يستطيع الأغلبية الاشتراك فيها.

وأوضحت، أن المبادرة تتضمن أيضا بعمل عضويات مميزة للمتفوقين والمتميزين دراسيًا بالأندية ومراكز الشباب في كل محافظة ومدينة ومركز وقرية، لتشجعهم على الاستمرار في تفوقهم الدراسي والرياضي أيضا، مناشدة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة للاستجابة للمبادرة، مؤكدة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالشباب وتشجعيهم في كافة المجالات.

ولفتت "عبير"، إلى أن ممارسة الرياضة في ظل جائحة كورونا وعدم ذهاب الطلاب إلي المدرسة أغلب أيام الأسبوع، مهمه جدا، بالنسبة لصحتهم وتقوية مناعتهم وعدم زيادة الوزن، حتى لو كانت تمارس من داخل المنزل، وليس في النوادي فقط، داعيه أولياء الأمور إلى ضرورة ممارسة أبنائهم للرياضة وتشجعيهم بشكل مستمر.