10 علامات مزعجة تشير إلى نقص الحديد بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

نقص الحديد بالجسم هو مصدر إزعاج بالنسبة لنا، ويمكن أن يتحول إلى حالة خطيرة تسمى فقر الدم، وقد نفقد الحديد في حياتنا اليومية بعدة طرة، لذلك من الضروري معرفة كيفية الوقاية من هذه الحالة وعلاجها.

وهناك 10 علامات مزعجة تشير إلى أن جسمك ينقصه الحديد، كما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- إرهاق غير عادي:

هذا لأن أجسامنا تفتقر إلى الحديد لإنتاج بروتين يسمى الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء لدينا، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم، وعندما يفتقر الجسم إلى الهيموجلوبين، فإنه يساهم في تقليل الأكسجين لعضلاتنا وأنسجتنا ما يؤدي إلى التعب.

ويعتبر التعب أمرًا طبيعيًا جدًا في حياتنا اليومية، لذلك قد يكون من الصعب أحيانًا التمييز بين الطبيعي وأعراض نقص الحديد، ومع ذلك، فإن الذين يعانون من نقص الحديد سيشعرون بالضعف ومستويات الطاقة المنخفضة وصعوبة في التركيز وإنتاجية أقل.

2- الجلد الشاحب:

الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء يمنح بشرتنا لونًا ورديًا صحيًا، وبسبب نقص الحديد، لا يستطيع جسم الإنسان إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين لخلايا الدم الحمراء لتساهم في باقي الجسم، ما يؤدي إلى شحوب الجلد.

3- ضيق في التنفس أو ألم في الصدر:

يعد ضيق التنفس أو ألم الصدر، خاصة مع النشاط، من أعراض نقص الحديد، نظرًا لحقيقة أن الهيموجلوبين محدود في خلايا الدم الحمراء، فإن الأكسجين الذي يتم توزيعه في جميع أنحاء الجسم محدود، وبهذه الطريقة يحاول جسمنا تعويض وإنتاج المزيد من الأكسجين لأعضائنا لتعمل بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

4- الدوخة والصداع:

يمكن أن يسبب نقص الحديد أيضًا الصداع أو الصداع النصفي، ويرجع ذلك إلى عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ ما يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية، وبالتالي يتسبب في الضغط الذي يؤدي إلى الصداع أو الصداع النصفي، وقد يعاني الأشخاص المصابون بنقص الحديد من الدوار والدوخة.

5- خفقان القلب:

يكون عدم انتظام ضربات القلب، المعروف أيضًا باسم خفقان القلب، أحد أعراض نقص الحديد، وذلك لأن انخفاض مستويات الهيموجلوبين يعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر من أجل نقل الأكسجين إلى باقي الجسم.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى ضربات قلب غير طبيعية، أو الشعور بأن قلبك ينبض بسرعة غير منتظمة، وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدي هذا إلى قصور القلب، ولكن عادة ما تظهر هذه الأعراض لاحقًا.

6- تلف الشعر والجلد:

عندما يفتقر الجلد والشعر إلى الحديد يصبحان جافين وأكثر هشاشة، ومن المعروف أن نقص البروتين المسمى فيريتين يسبب هذه المشاكل لأنه ضروري لعملية تخزين وإطلاق الحديد لجميع أجزاء الجسم بمرور الوقت، ويزيد مخزون الحديد المنخفض من معدل تساقط الشعر، خاصة عند النساء في فترة انقطاع الطمث.

7- الانتفاخ أو وجع اللسان والفم:

يمكن أن يعطينا إلقاء نظرة داخل فمنا الكثير من الأدلة حول صحتنا، ويعتبر نقص الحديد هو واحد منهم، وعلى سبيل المثال، إذا ظهر اللسان منتفخًا أو ملتهبًا أو تغير لونه، فهذا مؤشر على نقص الحديد.

وفي أجسامنا، لدينا بروتين يسمى الميوغلوبين، وهو ملزم للحديد والأكسجين ويوجد في الأنسجة العضلية للسان، ويمكن أن تتسبب المستويات المنخفضة من الميوجلوبين في أن يصبح اللسان مؤلمًا وناعمًا ومنتفخًا، ويؤدي أيضًا إلى جفاف الفم وتقرحات حمراء في زوايا الفم.

8- هشاشة الأظافر:

الأظافر الهشة هي عرض أقل شيوعًا لنقص الحديد الذي يظهر في المراحل المتأخرة من فقر الدم، هذه الحالة تسمى. Koilonychia وهو مرض يصيب الأظافر حيث تصبح رقيقة بشكل غير طبيعي وتفقد التحدب، وتصبح مسطحة أو حتى مقعرة في الشكل، وفي المراحل المبكرة، قد تكون هشة وتتشقق أو تنكسر بسهولة.

9- تململ الساقين:

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من الحديد في الدم إلى انخفاض مادة الدوبامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ ضرورية للحركة وقد تسبب متلازمة تململ الساقين.

ويعمل الدوبامين كرسول بين الدماغ والجهاز العصبي لمساعدة الدماغ على تنظيم وتنسيق الحركة، وفي حالة تلف الخلايا العصبية، تقل كمية الدوبامين في الدماغ، ما يسبب تقلصات عضلية وحركات لا إرادية، وتنخفض مستويات الدوبامين بشكل طبيعي في نهاية اليوم، ما قد يفسر سبب تفاقم أعراض متلازمة تململ الساقين غالبًا في المساء وأثناء الليل.

10- آلام في البطن ودم في البول:

تتحلل خلايا الدم الحمراء في مجرى الدم وتطلق الحديد الذي يفقده البول بعد ذلك، ويحدث هذا أحيانًا عند الأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية مكثفة، وخاصة الركض، ويمكن أن يسبب صدمة للأوعية الدموية الصغيرة في القدمين، وهو ما يسمى "بيلة دموية مسيرة".