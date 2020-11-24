كورونا اليوم: متلازمة تهددك بالشلل.. وعمر الوالدين يحسم تطعيم الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

متلازمة تهددك بالشلل

متلازمة جيلان باريه هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا العصبية السليمة في جهازك العصبي، حيث ارتبطت بفيروس كورونا المستجد.

يمكن أن يحدث الاضطراب بسبب أي "عدوى فيروسية، إما الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، قد ينتقل الأشخاص من الحالة الطبيعية إلى حالة الشلل في غضون 2-3 أيام وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتأثر التنفس، مما يتطلب دعم جهاز التنفس الصناعي، قد يؤثر المرض حتى على أعضاء أخرى مثل الرئتين والجهاز التنفسي بما في ذلك القلب والكلى والدماغ والجهاز الهضمي، وفقا لـ thehealthsite.

عمر الوالدين يحسم تطعيم الأطفال

بينما عمل العلماء على لقاحات كوفيد-19، كان باحثون آخرون يتعاملون مع سؤال: بمجرد توفر الجرعات، هل سيقوم الآباء بتطعيم أطفالهم ضد فيروس كورونا الجديد؟، بالتأكيد ستكون الإجابة: من غير المرجح أن يخطط الآباء الأصغر سنًا لتطعيم أطفالهم وأنفسهم ضد فيروس كورونا، وفقا لـ" medicalxpress".

ووجدت الدراسة أن 52٪ من الآباء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا كانوا على الأرجح يتلقون تطعيمًا لأطفالهم ضد كورونا، مقارنة بـ 67٪ من الآباء الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و 45 عامًا، بشكل عام، يخطط 63٪ من الآباء لتطعيم أطفالهم، وقال 60٪ إنهم أيضًا سيحصلون على اللقاحات.

دراسة تقدم رؤى عميقة حول خصائص انتقال وطفرة كورونا

قدمت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بحثية للباحث الرئيسي أندرياس بيرثالر في مركز أبحاث CeMM للطب الجزيئي التابع لأكاديمية العلوم النمساوية، في المجلة الشهيرة Science Translational Medicine ، رؤى غير مسبوقة لسلوك الطفرات وانتقال فيروس SARS-CoV-2، المسبب لكورونا، وفقا لموقع "medicalxpress".

من السمات الخاصة للدراسة أنه تم تحليل سلسلة من ثمانية عمليات إرسال متتالية، "بدأت سلسلة الانتقال من إيطاليا، في غضون 24 يومًا، انتشر فيروس SARS-CoV-2 في منطقة فيينا الكبرى عبر الأحداث العامة والاجتماعية في غرف مغلقة"، كما يقول مؤلفو دراسة، ومكّن الانهيار الدقيق لسلسلة انتشار الفيروس العلماء من مراقبة تطور طفرة جديدة لـ SARS-CoV-2 عن كثب.

يوضح أندرياس بيرجثالر: "بفضل البيانات الوبائية الممتازة وبيانات التسلسل العميقة للفيروسات لدينا، تمكنا من متابعة كيفية تحور فيروس SARS-CoV-2 إلى فرد واحد ثم نقله إلى الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ العلماء السلوك الطفري للفيروس أثناء مسار المرض في 31 مريضًا، قد يساعد هذا في المستقبل في تقييم ما إذا كانت العلاجات تؤثر على خصائص الطفرات الفيروسية".

طعم في الفم قد يكون عارضا تحذيريا للإصابة بكورونا

خلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت مجموعة متنوعة من العلامات الغريبة وغير العادية التي تحذر من الإصابة بعدوى "كوفيد-19"، أحدها يتعلق بطعم معدني في الفم.

ووجود طعم معدني دائم في الفم هو عارض أقل شهرة لعدوى "كوفيد-19"، ويسمى خلل الذوق (parageusia) ويمكن أن يكون لهذه الحالة مجموعة واسعة من الأسباب التي قد تكون مؤقتة أو طويلة الأمد، وفقا لروسيا اليوم.