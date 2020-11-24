رانيا محمود ياسين تحلم بوالدها الراحل: شفته شاب في الثلاثينات

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكرى "الأربعون" لوالدها الراحل الفنان محمود ياسين، وشاركت متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتفاصيل حلم جمعهما.

وذكرت "رانيا" تفاصيل الحلم، قائلة: "أنا حلمت بيك يابي الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يارب نسألكم الدعاء".

وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا بالدعاء للفنان الراحل: "ان شاء الله في جنة الخلد لأنه فنان محترم" "قولتلك هتحلمي بيه قريب" "الله يرحمه ويغفرله".

وفاة محمود ياسين

وتوفى الفنان محمود ياسين، 14 أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، ودُفن في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته العزاء في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

واعتادت ابنته "رانيا" على مشاركة متابعيها برسائل الحزن عن رحيل والدها، كما من بينها ما نشرته عقب مرور 3 أسابيع، وكانت صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "3 أسابيع على فراقك يا بابا.. بحبك للأبد.. وأفتقدك بشدة".

وطالبت متابعيها بالدعاء لوالدها، قائلة: "اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وأضافت، "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

وتابعت رانيا محمود ياسين: "اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.. يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرًا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.. اللهم اغفر واصفح عن أبي، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعله روضة عليه، مستبشرًا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب".