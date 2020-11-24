"أمهات مصر" يشيد ببث "العلوم والحساب" بالإنجليزية لطلاب اللغات

ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن وزارة التربية والتعليم استجابت لمطلب مهم خاص بالطلبة وأولياء أمورهم، وهو بدء بث البرامج الخاصة بمنهجي "العلوم والحساب" باللغة الإنجليزية لمدارس اللغات على قناة "مدرستنا".

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن الاتحاد والائتلاف طالب وناشد أكثر من مره الأيام الماضية ضرورة بث البرامج الخاصة بمناهج العلوم والحساب باللغة الإنجليزية لطلبة المدارس اللغات، حيث كانت توجد برامج بالعربي فقط وليس للغات، وهو ما أثار غضب واستياء أولياء الأمور.

وأشادت عبير باستجابة وزارة التربية والتعليم لمطالبات أولياء الأمور والطلاب، مؤكده أن هذا القرار سيشجع الطلاب أكثر علي متابعة القنوات التعليمية لأنها تلبي رغباتهم ومطالبهم.

وكان اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، في موقع فيس بوك، شهد الأيام والأسابيع الماضية مطالبات كثيرة من أولياء الأمور من الأمهات بضرورة بث برامج العلوم والحساب لطلاب مدارس اللغات باللغة الإنجليزية حتى يتمكنوا من متابعتها.

وأعلنت قناة "مدرستنا" أنه بناء على طلب أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور، تُعلن قناة "مدرستنا" عن بث البرامج الخاصة بمنهجي، "العلوم" والحساب" باللغة الإنجليزية لطلبة المدارس اللغات، بِدأً من الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت توفير المحتوى الرقمي للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، لتنفيذ خطة الدراسة التي تعتمد على تحصيل الطلاب لدروسهم عبر القنوات التعليمية والمنصات المختلفة، على أن تكون المدرسة للمناقشة وطرح الأسئلة على المعلمين.

وتم توفير شرح مقررات الصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادي على قناة "مدرستنا"، حيث يتم توفير جداول لشرح كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.