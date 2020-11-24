منها اليوجا.. نصائح لتجنب زيادة الوزن عند العمل من المنزل

صحة

يعاني البعض من زيادة الوزن عند العمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب قلة الحركة والإكثار من تناول الطعام ولتجنب ذلك هناك بعض النصائح التي يجب القيام بها منها كما أوردها موقع "health line".

تناول الوجبات الخفيفة مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس والحلويات، ما يتسبب في زيادة وتراكم الدهون في الجسم.

ولتجنب زيادة الوزن

عليك اتباع جدول يومي واضح المعالم، بحيث يتضمن تناول الوجبات في مواعيد محددة وثابتة.

المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والرياضة.

اتباع نظام غذائي يقوم على الإكثار من الأغذية النباتية كالخضروات والفواكه، والإقلال من الأغذية الحيوانية والدهون والسكريات.

وفي حال تعذر ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ينبغي مراعاة تناول الأغذية الغنية بفيتامين "D" المهم لصحة العظام وجهاز المناعة.

وتعد أشعة الشمس المصدر الرئيسي لتكون هذا الفيتامين، بينما تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك كالسلمون والتونة والمحار وحليب البقر وكبد البقر والجبن والبيض والأفوكادو والفِطر.

تمارين رياضية تساعد على استعادة اللياقة البدنية في المنزل

اليوجا

ممارسة اليوجا مرتين في الأسبوع، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات.

تمارين القلب

ممارسة تمارين القلب لمدة 30 دقيقة، والقيام بتمارين القلب على معدة خاوية يساعد على بناء عضلات طويلة ونحيلة ومتناسقة.

جلسة واحدة للأوزان الثقيلة كل أسبوع

ممارسة رفع الأوزان الثقيلة مرة واحدة في الأسبوع، من اجل تقوية أماكن مختلفة من الجسم.